НАБУ оприлюднило фрагменти матеріалів щодо Холодницького

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило 4 квітрня фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій, проведених у робочому кабінеті заступника генерального прокурора, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. На такий крок у відомстві пішли «з огляду на суспільний резонанс та з метою надання громадськості достовірної інформації про участь НАБУ у розслідуванні», йдеться в повідомленні у Facebook.

«Наголошуємо, що вказані слідчі дії здійснювалися на підставі ухвали слідчого судді, в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого Генеральною прокуратурою України», – вказують у НАБУ.

«В результаті, на переконання НАБУ, були встановлені факти, які можуть свідчити про наявність в діях Керівника САП ознак кримінальних та дисциплінарних порушень. Зокрема, йдеться про можливе підбурювання свідків до давання неправдивих показань, розголошення відомостей досудового розслідування особам, які не мають відношення до відповідного кримінального провадження», – повідомили в антикорупційному бюро.​

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький 3 квітня дав свідчення на допиті в Генпрокуратурі. Перед допитом він заявив, що клопотатиме про відсторонення від посади на час проведення розслідування.

30 березня ГПУ і НАБУ направили до комісії прокурорів дисциплінарні скарги про вчинення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків.