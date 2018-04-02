До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів надійшла скарга на Холодницького

До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів надійшла скарга на очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, повідомили агентству «Укрінформ» у комісії.

«До комісії надійшла скарга генпрокурора на Холодницького. Наразі авторозподіл має визначити, хто із членів КДКП розглядатиме цю скаргу», – заявили в комісії.

Згідно із законом України про прокуратуру, член КДКП має ознайомитися зі скаргою й перевірити викладену в ній інформацію. Після цього він вирішує, чи відкривати провадження за скаргою. У випадку відкриття провадження для надання пояснень запрошується особа, на яку скаржаться, і починається перевірка, яка триває два місяці, але термін її може бути продовжений до трьох місяців.

ГПУ і НАБУ направили до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) дисциплінарні скарги про вчинення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків.

Документ був підписаний генпрокурором Юрієм Луценком і директором НАБУ Артемом Ситником, стверджують в ГПУ. Як повідомив Луценко, у своєму поданні він просить КДКП розглянути питання про зняття Холодницького з посади заступника генпрокурора – керівника САП.

Ситник заявив, що ризик збереження Холодницького на посаді «перевищує всі інші». Він звинуватив очільника САП у «зливі інформації», тиску на посадових осіб та суд, а також підбурюванні свідка до дачі неправдивих свідчень.

Сам Холодницький зазначив, що не тримається за свою посаду, але планує довести свою правоту.