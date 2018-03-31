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31 Березень 2018, Київ 07:55
Політика

Радіо Свобода Daily: Холодницького хочуть звільнити, бо він «зливав інформацію»?

Назар Холодницький

Холодницького хочуть звільнити

Генпрокурор Юрій Луценко ініціював звільнення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. ГПУ і НАБУ направили до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) дисциплінарні скарги про вчинення ним дисциплінарних проступків. Документ підписали генпрокурор Юрій Луценко та директор НАБУ Артем Ситник, стверджують в ГПУ.

Речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко пояснив, що таке рішення було ухвалене в рамках кримінального провадження, яке розслідується НАБУ спільно з ГПУ, за здобутими в перебігу слідства фактами. Луценко називає ці факти «належно розсекреченими». Артем Ситник в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» заявив, що ризик збереження Холодницького на посаді «перевищує всі інші». Артем Ситник звинувачує Назара Холодницького, зокрема, у «зливі інформації». Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький відкидає звинувачення Генеральної прокуратури України. Він заявив, що не тримається за свою посаду, але планує довести свою правоту.

4G в Україні

У найбільших українських містах з’явився довгоочікуваний 4G-зв’язок. І нехай його підтримують ще не всі мобільні оператори, у соцмережах почали жартувати про президента Петра Порошенка, відсутність води та SMS на підтримку Збройних сил України. Як це пов'язано із мобільним інтернетом? Радіо Свобода зібрало найцікавіші реакції з соцмереж.

«Дзеркальна» відповідь Росії

МЗС Росії оголосило про «дзеркальні заходи» щодо 23 держав, які видворили російських дипломатів у відповідь на отруєння у Великій Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії. Залишити Росію до 7 квітня повинні представники дипмісій Албанії, Німеччини, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Македонії, Молдови, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Румунії, України, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції та Естонії. МЗС України, у свою чергу, назвало висилку Москвою 13 українських дипломатів «очікуваним кроком з боку Кремля».

Далі коротко:

Американські «Айленди» для українського флоту

Чотири роки тому, у березні 2014 року, Росія анексувала український Крим. Там же, в руках російських військових, лишилась і більшість кораблів українського морського флоту. Що було зроблено для його відновлення? Нині Україна розбудовує новий, так званий москітний флот – це сукупність невеликих, але маневрених бойових кораблів.

Два такі катери Україні ще три роки тому висловили бажання подарувати США, але вони – і досі у порту Балтимора, а не в Одесі. Формально причина – бюрократична тяганина. Але чи справді це так? Чи, можливо, американський подарунок досі не в Україні через комерційні інтереси самого керівництва держави? Адже не секрет, що катери для українського флоту за бюджетні гроші будує завод президента Петра Порошенка. Більше – у розслідуванні програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

Ukrainska latynytseiu

Пропозиція міністра закордонних справ Павла Клімкіна обговорити використання латинської абетки поряд із кирилицею викликала неабиякий ажіотаж в суспільстві. Традиційно, думки розділилися: хтось вважає це кроком назустріч цивілізованому світу, хтось просто не бачить в такому рішенні сенсу. А деякі учасники дискусії не розуміють, як це можливо втілити на практиці. Як виглядатиме повсякденне життя українців, якщо країна перейде на латиницю? Дивіться у фотогалереї Радіо Свобода.

Чи сподобався би такий білборд Петру Порошенку, який вільно володіє англійською?
Чи сподобався би такий білборд Петру Порошенку, який вільно володіє англійською?

Пам’ятайте, обговорення часто дає змогу знайти ефективні та нестандартні рішення проблем!

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