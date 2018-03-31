Радіо Свобода Daily: Холодницького хочуть звільнити, бо він «зливав інформацію»?

Холодницького хочуть звільнити

Генпрокурор Юрій Луценко ініціював звільнення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. ГПУ і НАБУ направили до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) дисциплінарні скарги про вчинення ним дисциплінарних проступків. Документ підписали генпрокурор Юрій Луценко та директор НАБУ Артем Ситник, стверджують в ГПУ.

Речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко пояснив, що таке рішення було ухвалене в рамках кримінального провадження, яке розслідується НАБУ спільно з ГПУ, за здобутими в перебігу слідства фактами. Луценко називає ці факти «належно розсекреченими». Артем Ситник в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» заявив, що ризик збереження Холодницького на посаді «перевищує всі інші». Артем Ситник звинувачує Назара Холодницького, зокрема, у «зливі інформації». Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький відкидає звинувачення Генеральної прокуратури України. Він заявив, що не тримається за свою посаду, але планує довести свою правоту.

4G в Україні

У найбільших українських містах з’явився довгоочікуваний 4G-зв’язок. І нехай його підтримують ще не всі мобільні оператори, у соцмережах почали жартувати про президента Петра Порошенка, відсутність води та SMS на підтримку Збройних сил України. Як це пов'язано із мобільним інтернетом? Радіо Свобода зібрало найцікавіші реакції з соцмереж.

«Дзеркальна» відповідь Росії

МЗС Росії оголосило про «дзеркальні заходи» щодо 23 держав, які видворили російських дипломатів у відповідь на отруєння у Великій Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії. Залишити Росію до 7 квітня повинні представники дипмісій Албанії, Німеччини, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Македонії, Молдови, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Румунії, України, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції та Естонії. МЗС України, у свою чергу, назвало висилку Москвою 13 українських дипломатів «очікуваним кроком з боку Кремля».

Далі коротко:

Американські «Айленди» для українського флоту

Чотири роки тому, у березні 2014 року, Росія анексувала український Крим. Там же, в руках російських військових, лишилась і більшість кораблів українського морського флоту. Що було зроблено для його відновлення? Нині Україна розбудовує новий, так званий москітний флот – це сукупність невеликих, але маневрених бойових кораблів.

Два такі катери Україні ще три роки тому висловили бажання подарувати США, але вони – і досі у порту Балтимора, а не в Одесі. Формально причина – бюрократична тяганина. Але чи справді це так? Чи, можливо, американський подарунок досі не в Україні через комерційні інтереси самого керівництва держави? Адже не секрет, що катери для українського флоту за бюджетні гроші будує завод президента Петра Порошенка. Більше – у розслідуванні програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

Ukrainska latynytseiu

Пропозиція міністра закордонних справ Павла Клімкіна обговорити використання латинської абетки поряд із кирилицею викликала неабиякий ажіотаж в суспільстві. Традиційно, думки розділилися: хтось вважає це кроком назустріч цивілізованому світу, хтось просто не бачить в такому рішенні сенсу. А деякі учасники дискусії не розуміють, як це можливо втілити на практиці. Як виглядатиме повсякденне життя українців, якщо країна перейде на латиницю? Дивіться у фотогалереї Радіо Свобода.

Пам’ятайте, обговорення часто дає змогу знайти ефективні та нестандартні рішення проблем!

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