Голова Миколаївської ОДА Савченко відсторонений – АП

Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко відсторонений від роботи, повідомив Радіо Свобода керівник головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Андрій Жигулін.

«Зараз голова Миколаївської ОДА відсторонений. Якщо слідство доведе його провину, він буде звільнений», – сказав Жигулін.

30 березня Савченко розповів, що подав президентові заяву про складання повноважень на період розслідування справи про самогубство колишнього льотчика, екс-директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» Владислава Волошина.

29 березня Миколаївська обласна рада перенесла розгляд питання про оголошення недовіри голові облдержадміністрації Олексію Савченку. Депутати вирішили у перші два тижні квітня на позачерговій сесії заслухати звіт голови ОДА, а після цього ухвалювати рішення про оголошення недовіри, повідомляли місцеві ЗМІ.

Начальник Головного управління національної поліції в Миколаївській області Юрій Мороз попросив 29 березня керівництво поліції змінити підслідність справи загиблого героя-льотчика Владислава Волошина. Він вважає, що для об’єктивного та неупередженого розгляду справи провадження могли б розслідувати Головне слідче управління Національної поліції або інші територіальні підрозділи.

Про те, що 29-річний Волошин скоїв самогубство в своїй квартирі в Миколаєві, стало відомо 18 березня. Волошин раніше був пілотом у Збройних силах України, брав участь в українській воєнній операції на Донбасі.