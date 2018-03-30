Голова Миколаївської ОДА Савченко просить відсторонити його на час слідства

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко заявляє, що подав президентові заяву про складання повноважень на період розслідування справи про самогубство колишнього льотчика, екс-директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» Владислава Волошина.

«Я написав заяву із цього приводу і зареєстрував її сьогодні», – сказав Савченко 30 березня біля Адміністрації президента в Києві.

Миколаївська обласна рада 29 березня перенесла розгляд питання про оголошення недовіри голові облдержадміністрації Олексію Савченку. Депутати вирішили у перші два тижні квітня на позачерговій сесії заслухати звіт Савченка, а після цього ухвалювати рішення про оголошення недовіри, повідомляли місцеві ЗМІ.

Цьому рішенню передував прорив до сесійної зали обласної ради кількох десятків активістів з організації «Національний корпус», які вимагали негайного висловлення недовіри Савченку через самогубство колишнього льотчика, екс-директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» Владислава Волошина. Активісти вважають за необхідне відсторонення Савченка з посади на час слідства за фактом самогубства Волошина.

Начальник Головного управління національної поліції в Миколаївській області Юрій Мороз попросив 29 березня керівництво поліції змінити підслідність справи загиблого героя-льотчика Владислава Волошина. Він вважає, що для об’єктивного та неупередженого розгляду справи провадження могли б розслідувати Головне слідче управління Національної поліції або інші територіальні підрозділи.

Про те, що 29-річний Волошин скоїв самогубство в своїй квартирі в Миколаєві, стало відомо 18 березня. Волошин раніше був пілотом у Збройних силах України, брав участь в українській воєнній операції на Донбасі.