Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 Березень 2018, Київ 15:09
Новини | Політика

У Миколаєві обласна рада не розглянула питання недовіри голові ОДА Савченку

Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко

Миколаївська обласна рада 29 березня перенесла розгляд питання про оголошення недовіри голові облдержадміністрації Олексію Савченку. Депутати вирішили у перші два тижні квітня на позачерговій сесії заслухати звіт Савченка, а після цього ухвалювати рішення про оголошення недовіри, повідомляє місцевий сайт nikvesti.com.

Цьому рішенню передував прорив до сесійної зали обласної ради кількох десятків активістів з організації «Національний корпус», які вимагали негайного висловлення недовіри Савченку через самогубство колишнього льотчика, екс-директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» Владислава Волошина. Активісти вважають за необхідне відсторонення Савченка з посади на час слідства за фактом самогубства Волошина.

Начальник Головного управління національної поліції в Миколаївській області Юрій Мороз попросив 29 березня керівництво поліції змінити підслідність справи загиблого героя-льотчика Владислава Волошина. Він вважає, що для об’єктивного та неупередженого розгляду справи провадження могли б розслідувати Головне слідче управління Національної поліції або інші територіальні підрозділи.

Про те, що 29-річний Волошин скоїв самогубство в своїй квартирі в Миколаєві, стало відомо 18 березня. Волошин раніше був пілотом у Збройних силах України, брав участь в українській воєнній операції на Донбасі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG