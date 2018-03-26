Поліція: немає підстав вважати, що в.о. директора Миколаївського аеропорту застрелився під тиском

Поліція не вважає, що в.о. директора КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» Владислав Волошин застрелився під тиском, повідомив начальник поліції області Юрій Мороз.

Він додав, що правоохоронці допитали голову Миколаївської ОДА Олексія Савченка, його заступника, а також заступника директора аеропорту.

«Я на сьогоднішній день, вивчаючи ті матеріали, які є в кримінальному провадженні, не бачу тих підстав, які могли б говорити про те, що Влад здійснив цей трагічний вчинок саме під тиском. Але я ще раз хочу сказати, що ми продовжуємо перевіряти цю версію», – сказав Мороз.

Про те, що 29-річний Волошин скоїв самогубство у своїй квартирі в Миколаєві, стало відомо 18 березня.

Волошин раніше був пілотом у Збройних силах України, брав участь в українській воєнній операції на Донбасі.