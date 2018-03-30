МЗС України про висилку дипломатів із Росії: це очікуваний крок

Міністерство закордонних справ України назвало висилку Москвою 13 українських дипломатів «очікуваним кроком з боку Кремля».

Як ідеться в заяві зовнішньополітичного відомства України, Росія «вже тривалий час відверто демонструє світу порушення норм міжнародного права, вважає можливим вести агресивні неоголошені війни, втручатися у внутрішні справи суверенних країн, порушувати права і свободи громадян, в тому числі їх невід’ємне право на життя».

«Трагедія Солсбері є продовженням агресивної політики Москви, спрямованої на порушення суверенітету іноземних держав та підриву міжнародного правопорядку. Дії РФ свідчать, що її керівництво продовжує жити у помилковому світі ілюзій та вперто тримає лінію на самоізоляцію від цивілізованого світу», – вважає офіційний Київ.

Україна й надалі вживатиме заходів для протидії «підривним діям РФ, у тому числі шляхом оголошення персонами нон-ґрата осіб, підозрюваних у причетності до неправомірних дій», додали в МЗС України.

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Міністерство закордонних справ Росії оголосило 30 березня про «дзеркальні заходи» щодо 23 держав, які вислали російських дипломатів у відповідь на отруєння у Великій Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії. Представники дипмісій Албанії, Німеччини, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Македонії, Молдови, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Румунії, України, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції та Естонії повинні залишити Росію до 7 квітня.

Щонайменше 28 країн вирішили вислати загалом понад 150 російських дипломатів у відповідь на отруєння 4 березня нервово-паралітичною речовиною колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки у британському Солсбері. Лондон і його союзники звинуватили Москву в отруєнні, але Кремль неодноразово заперечував причетність Росії.

США вислали 60, Велика Британія – 23, Україна – 13 російських дипломатів. Решта країн, що висловили таким чином солідарність із Лондоном, обмежилися висилкою від одного до чотирьох дипломатів.

Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною в британському Солсбері. Лондон звинуватив Москву в замаху на Скрипаля і вислав 23 російських дипломатів. Росія у відповідь вислала 23 співробітників британської дипмісії з закрила Британську раду.

Москва усі звинувачення у справі Скрипаля на свою адресу відкидає.