Комісія МОЗ рекомендує розірвати контракт з Амосовою

Комісія Міністерства охорони здоров’я України визнала роботу ректора Національного медичного університету імені Богомольця Катерини Амосової у 2017 році незадовільною і рекомендувала розірвати контракт із нею.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, рішення ухвалили 30 березня на засіданні комісії. Катерина Амосова мала виступити на засіданні зі звітом, але не прийшла, направивши в МОЗ листа, що не може звітувати, бо її відсторонили від роботи.

Рішення комісії стане остаточними після підпису держсекретаря МОЗ.

Контракт був підписаний у 2014 на сім років.

Катерина Амосова рішення комісії МОЗ поки що не коментувала.

20 лютого Міністерство охорони здоров’я України повідомило про відсторонення від виконання обов’язків ректора Національного медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову. У МОЗ пояснили, що це пов’язано із тим, що у цьому університеті не відбувся ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Стоматологія», запланований на 20 лютого у всіх закладах вищої освіти, які готують лікарів-стоматологів.

За даними міністерства, це сталося через відсутність договору між Центром тестування, який є єдиною уповноваженою на проведення ліцензійних іспитів «Крок» організацією, і Національним медичним університетом імені Богомольця.

Амосова рішення про відсторонення оскаржила в суді. 2 березня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Амосової і зупинив дію відповідного наказу Міністерства охорони здоров’я.

МОЗ заявив про намір подати апеляцію.