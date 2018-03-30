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30 Березень 2018, Київ 16:45
Новини | Політика

Комісія МОЗ рекомендує розірвати контракт з Амосовою

Катерина Амосова

Комісія Міністерства охорони здоров’я України визнала роботу ректора Національного медичного університету імені Богомольця Катерини Амосової у 2017 році незадовільною і рекомендувала розірвати контракт із нею.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, рішення ухвалили 30 березня на засіданні комісії. Катерина Амосова мала виступити на засіданні зі звітом, але не прийшла, направивши в МОЗ листа, що не може звітувати, бо її відсторонили від роботи.

Рішення комісії стане остаточними після підпису держсекретаря МОЗ.

Контракт був підписаний у 2014 на сім років.

Катерина Амосова рішення комісії МОЗ поки що не коментувала.

«Відсторонення є незаконним» – Амосова про відсторонення її від посади ректора Університету Богомольця
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«Відсторонення є незаконним» – Амосова про відсторонення її від посади ректора Університету Богомольця

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20 лютого Міністерство охорони здоров’я України повідомило про відсторонення від виконання обов’язків ректора Національного медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову. У МОЗ пояснили, що це пов’язано із тим, що у цьому університеті не відбувся ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Стоматологія», запланований на 20 лютого у всіх закладах вищої освіти, які готують лікарів-стоматологів.

За даними міністерства, це сталося через відсутність договору між Центром тестування, який є єдиною уповноваженою на проведення ліцензійних іспитів «Крок» організацією, і Національним медичним університетом імені Богомольця.

Амосова рішення про відсторонення оскаржила в суді. 2 березня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Амосової і зупинив дію відповідного наказу Міністерства охорони здоров’я.

МОЗ заявив про намір подати апеляцію.

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