МОЗ відсторонює ректора Університету Богомольця

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про відсторонення від виконання обов’язків ректора Національного медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову, повідомляє в.о. голови МОЗ Уляна Супрун.

Як пояснили у МОЗ, це пов’язано із тим, що у цьому університеті не відбувся ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Стоматологія», запланований на 20 лютого у всіх закладах вищої освіти, які готують лікарів-стоматологів.

За даними міністерства, це сталося через відсутність договору між Центром тестування, який є єдиною уповноваженою на проведення ліцензійних іспитів «Крок» організацією, і Національним медичним університетом імені Богомольця. «Студенти 3-го курсу стоматологічного факультету НМУ були позбавлені можливості скласти обов'язковий для продовження навчання іспит «Крок 1. Стоматологія». Звертаємо увагу, що студенти-стоматологи НМУ стали єдиними серед усіх своїх колег з 13 ВНЗ, для яких сьогодні не відбувся ліцензійний іспит», – наголошують у МОЗ.

Для вирішення ситуації МОЗ України доручило Центру тестування вжити усіх необхідних заходів і призначити для студентів-стоматологів НМУ іншу дату складання ліцензійного іспиту «Крок 1. Стоматологія» впродовж поточного навчального року. «Це надасть можливість студентам НМУ, які успішно складуть цей ліцензійний іспит бути переведеними на наступний курс навчання», – додали в міністерстві.

У МОЗ повідомили, що створюють комісію для в розгляду цієї ситуації, а на час діяльності комісії від виконання обов’язків відсторонюють і директора Центру тестування МОЗ України Ірину Булах.

МОЗ назвало ситуацію, що склалася, «неприпустимою», і обіцяє інформувати про перебіг і результати роботи комісії.

Напередодні в Національному медичному університеті імені Богомольця заявили про відсторонення від виконання обов’язків заступника декана по роботі з іноземними студентами Тетяни Тімохіної на час розслідування щодо зникнення студентки, громадянки Туркменистану Мукаддас Насирлаєвої.