Університет Богомольця: суд поновив Амосову на посаді ректора

У Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця заявляють, що суд поновив Катерину Амосову на посаді ректора навчального закладу.

Як повідомляє прес-служба університету, Окружний адміністративний суд Києва задовольнив Амосової і зупинив дію відповідного наказу Міністерства охорони здоров’я.

У суді наразі це повідомлення не коментують.

20 лютого Міністерство охорони здоров’я України повідомило про відсторонення від виконання обов’язків ректора Національного медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову. У МОЗ пояснили, що це пов’язано із тим, що у цьому університеті не відбувся ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Стоматологія», запланований на 20 лютого у всіх закладах вищої освіти, які готують лікарів-стоматологів.

За даними міністерства, це сталося через відсутність договору між Центром тестування, який є єдиною уповноваженою на проведення ліцензійних іспитів «Крок» організацією, і Національним медичним університетом імені Богомольця.

25 лютого на сайті університету з’явилася заява про безстроковий страйкстудентів і працівників НМУ у зв’язку з «безпрецедентним, брутальним і незаконним втручанням керівництва Міністерства охорони здоров’я України в незалежність та самоврядність НМУ імені Богомольця».

28 лютого учасники страйку в НМУ імені О.О. Богомольця заявили, що припиняють протести, оскільки комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я «підтримав всі вимоги».

Катерина Амосова розповіла, що депутати звернулися до прем’єр-міністра Гроойсмана з проханням визначити дату складання студентами-стоматологами третього курсу іспиту «Крок 1», перевірити законність фінансової діяльності Центру тестування при МОЗ України та скасувати наказ Міністерства про перевірку вишу і відсторонення ректора.