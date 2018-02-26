В Університеті Богомольця заявили про страйк, Супрун каже про саботаж окремих працівників

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявляє, що в Національному медичному університеті імені Олександра Богомольця немає страйку студентів і викладачів, а є саботаж окремих працівників.

«Це не страйк студентів та викладачів – це саботаж деяких членів адміністрації та деканів НМУ. Прошу не плутати два кардинально різні явища – самоорганізований студентський рух та спущену згори ініціативу зриву навчального процесу, в заручниках якої опинилися тисячі майбутніх лікарів», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, проблема не в комісії МОЗ, яка «мала здійснити елементарну перевірку документації, а в страху втратити владу керівництвом НМУ».

25 лютого на сайті Університету з’явилася заява про безстроковий страйк студентів і працівників НМУ у зв’язку з «безпрецедентним, брутальним і незаконним втручанням керівництва Міністерства охорони здоров’я України в незалежність та самоврядність НМУ імені Богомольця».

У заяві, серед іншого, наголошується, що право обирати керівництво університету належить винятково трудовому колективу.

«Непрозоре, без будь якої мотивації, призначення МОЗом на власний розсуд на час роботи каральної комісії виконувача обов’язків ректора, який не має жодного стосунку до Вченої ради Універсиету – є зухвалим ігноруванням думки трудового колективу вишу», – зазначають автори заяви.

20 лютого Міністерство охорони здоров’я України повідомило про відсторонення від виконання обов’язків ректора Національного медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову.

У МОЗ пояснили, що це пов’язано із тим, що у цьому університеті не відбувся ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Стоматологія», запланований на 20 лютого у всіх закладах вищої освіти, які готують лікарів-стоматологів.

За даними міністерства, це сталося через відсутність договору між Центром тестування, який є єдиною уповноваженою на проведення ліцензійних іспитів «Крок» організацією, і Національним медичним університетом імені Богомольця.