Університет Богомольця: чому відсторонили Амосову і як це пов’язано з Мукаддас Насирлаєвою

У Національному медичному університеті імені Олександра Богомольця другий день поспіль неспокійно. Напередодні прокуратура міста Києва заявила, що розпочала процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактом доведення 19-річної студентки університету до самогубства, а вже 20 лютого ректора навчального закладу Катерину Амосову відсторонили від виконання обов’язків. У Міністерстві охорони здоров’я стверджують, що ці два випадки між собою не пов’язані. Чому ж насправді в навчальному закладі змінюють керівництво та в чому МОЗ звинувачує Амосову?

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Міністерство охорони здоров’я України відсторонило від виконання обов’язків ректора Національного медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову. Вона очолювала навчальний заклад від лютого 2014 року.

У МОЗ пояснили: відсторонення пов’язане з тим, що в цьому університеті не відбувся ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Стоматологія», запланований на 20 лютого у всіх закладах вищої освіти, які готують лікарів-стоматологів.

Університет Богомольця єдиний, де іспиту не було.

Олександр Лінчевський, заступник міністра охорони здоров'я України, повідомив, що в міністерстві створили комісію для розгляду цієї ситуації, а на час діяльності комісії від виконання обов’язків відсторонили не лише ректора університету, а й директора Центру тестування МОЗ України Ірину Булах.

Відсторонення Амосової не пов’язане із самогубством студентки із Туркменистану – Лінчевський

Заступник міністра наголосив, що ситуація з відстороненням ректора ніяк не пов’язана з випадком, який стався зі студенткою з Туркменистану. Єдина причина для цього – зірвані іспити для стоматологів. Натомість створена комісія перевірить весь університет, в тому числі й роботу навчального закладу з іноземними студентами.

Якісна трансформація охорони здоров’я можлива завдяки змінам у медичній освіті

«Якісна трансформація охорони здоров’я можлива завдяки змінам у медичній освіті, але вона не відповідає вимогам суспільства і не налаштована на зміни. Треба визнати, слабкі університети не можуть підготувати професіоналів. Корупція в медицині починається з медичного університету. Існуюча система освіти не сприяє реалізації й розвитку мотивованих студентів та викладачів. Університети сьогодні з осередків прогресивної думки, з середовища особистого й професійного розвитку і росту перетворюються на бізнес з продажу дипломів та захисту псевдонаукових дисертацій», – розповів під час брифінгу Лінчевський.

За його словами, міністерство неодноразово наголошувало на необхідності укладання договорів та забезпечення умов проведення іспиту, але ректор цього не зробила.

Лінчевський пообіцяв, що всі студенти, які не змогли скласти іспит, зможуть це зробити найближчим часом.

Виконувачем обов’язків ректора НМУ імені О. Богомольця призначили завідувача кафедри хірургії №1, президента «Асоціації колопроктологів України» Михайла Захараша.

Катерина Амосова звинувачує Центр тестування при МОН

Катерина Амосова під час конференції повідомила, що гроші за тестування передали Центру вчасно, а своє відсторонення називає тиском.

Це розправа зі мною, як керівником вишу, який протягом років проводить серйозну чистку авгієвих стаєнь

«Маю підстави вважати, що це відсторонення – це розправа зі мною, як керівником вишу, який протягом років проводить серйозну чистку авгієвих стаєнь. Щодо цієї історії, то я маю досвід уже майже рік боротьби проти запровадження МОЗом схеми, яка впродовж 15 років з руки Богатирьової діє у вишах України», – сказала Амосова.

Вона також зазначила, що влітку минулого року Олександр Лінчевський тиснув на неї, оскільки змушував розірвати угоду з Центром тестування, яка діяла на безоплатній основі і перейти на платні послуги.

Катерина Амосова наголосила, що університет зробив усе можливе, аби іспит відбувся, а відповідальність за його зрив лежить на Центрі тестування при МОЗ.

У навчальному закладі стверджують, що центр зірвав відкриті торги через систему Prozorro, а університет передав до центру підписаний проректором проект договору з надання послуг «Крок 1. Стоматологія» на суму 104202 гривень, які закон дозволяє сплатити поза тендером.

19 лютого університет перерахував цю суму на рахунок центру. Оскільки іспит не відбувся, НМУ запевняє, що звертатиметься до суду, «оскільки блокування здійснення державної функції з проведення ліцензійних іспитів має ознаки зловживання монопольним статусом».

Центр тестування при МОЗ у заяві від 14 лютого наголосив, що всі наслідки за неукладення договору між центром та університетом покладаються на останнього.

«Дії, що пропонував університет Центру тестування після 02.02.2018 для укладання договору, передбачали порушення Закону України «Про публічні закупівлі», тому Центр тестування свідомо не пішов на ці пропозиції і не взяв участь у відкритих торгах, які вимагають декількох учасників, яких не існує. Цей факт підтверджується тим, що на час закінчення торгів жодним учасником не було подано пропозиції і відкриті торги не відбулися», – йдеться в заяві.

Студентська рада називає відсторонення ректора незаконним

Іспит «Крок» – це інструмент контролю якості освіти медиків. Це своєрідний аналог ЗНО для студентів. «Крок» складається з трьох частин, його здають на третьому та шостому курсах, а також під час інтернатури.

Оскільки МОЗ не має змоги впливати на навчальні програми медичних університетів, то «Крок» – це інструмент контролю якості освіти майбутніх лікарів.

Те, що іспиту не буде, студенти дізналися в день його складання – прийшли до університету на дев’яту ранку і лише через годину стало відомо, що «Крок» не відбудеться.

Голова Студентської ради стоматологічного факультету Сергій Суровцев у коментарі для Радіо Свобода розповів, що тестування є дуже важливим для студентів, а в університету й Центру тестування і раніше виникали конфлікти. Суровцев переконаний, що його навчальний заклад зробив усе можливе, щоб іспит відбувся.

Нині, за словами Суровцева, студенти зібралися в ректораті й мітингують проти захоплення університету:

«Прийшов призначений в.о. ректора з поліцією. Вони заходять у корпус, але коли ми їх питаємо, куди і для чого вони прийшли, вони мовчки виходять», – каже студент.

За його словами, студенти-стоматологи разом із іншими студентами їздили до міністерства і вважають, що відсторонення ректора Амосової є незаконним.

Суровцев переконаний, що ця ситуація – безпідставне «цькування Амосової», адже навчання в університеті стало кращим після її призначення:

«Та кількість ремонтів, яка відбувається в гуртожитках, корпусах – це подарунок для студентів. Я навчався, ще коли був минулий ректор, і коли з’явився новий, то всі кафедри центральних корпусів відремонтовано, клінічні бази оновлюються, закуповується обладнання. Гроші йдуть так, як і мають іти – в розвиток науки й процес навчання», – каже Суровцев.

Офіційний сайт університету опублікував інформацію про те, що заява про відсторонення Амосової на сайті МОН не дійсна, а особи, які виконуватимуть розпорядження «в.о. ректора» чи інших нелегітимних осіб, нестимуть за це персональну відповідальність згідно із законодавством.

Студентський Парламент НМУ імені О. Богомольця також підтримує Катерину Амосову і вважає її відсторонення безпідставним:

«Нам набридло бути пішаками в руках «дорослих» з відповідних установ. Ситуація з КРОК виявилась лише приводом відсторонити законного ректора НМУ, обраного колективом, вона почала реформи, які вдарили по кишені старих корупціонерів. Усе, що відбувається зараз,– це опір старої системи, але ми не здамося без бою. Ми заблокували вхід до ректорату для будь-якого псевдо в.о., як робили це в 2014 році, тож аби увійти, йому доведеться переступити через голови студентів», – йдеться у заяві Студентського парламенту.

«Дискредитація ідей революції?»

Не всі оцінюють діяльність Катерини Амосової позитивно. Колишній викладач Національного медичного університету Олександр Хижняк каже, що покинув роботу в навчальному закладі саме через Амосову.

Хижняк вважає, що вона прийшла на хвилі студентської революції і повністю дискредитувала всі ідеї революції.

Взяла на посаду проректора колишнього регіонала і антимайданівця без медичної освіти Никитюка, зберегла корупційну вертикаль влади

«По-перше, обманом і інтригами відсунула від влади справжнього студентського лідера – Віктора Досенка (і навіть звільнила його з універу), по-друге, взяла на посаду проректора колишнього регіонала і антимайданівця без медичної освіти Никитюка О.М., по-третє, зберегла корупційну вертикаль влади, що була створена ще ректором Москаленком (якого студенти скинули з посади під час протестів) і використовує її для власного збагачення, що було доведено багатьма перевірками, які були ініційовані громадськими активістами», – розповідає Олександр Хижняк.

Він стверджує, що Катерина Амосова зберегла корупцію на місцях: «Студенти як «вирішували» питання, так і вирішують. Крім того, сталося жахливе падіння рівня освіти, яке всіляко намагаються приховувати (саме тому виникла ситуація з ліцензійними іспитами «Крок»).

Колишнє керівництво вишу підтягло в ректорат кілька десятків лояльних студентів, які не пускають нового виконувача обов'язків на його робоче місце

Співзасновник освітніх курсів Prometheus Іван Примаченко, який постійно співпрацює з навчальними закладами, на своїй сторінці у мережі Facebook зазначив, що університет упродовж багатьох років супроводжують корупційні скандали.

«Колишнє керівництво вишу також підтягло в ректорат кілька десятків лояльних студентів, які не пускають нового виконувача обов'язків на його робоче місце. Схоже не на дії очільника державного медичного університету, а на методи боротьби «чітких пацанів» з 90-х за контроль над прибутковим підприємством», – зазначає Примаченко.

Напередодні МОН на час розслідування справи про зникнення студентки Мукаддас Насирлаєвої від виконання обов’язків усунув заступника декана по роботі з іноземними студентами Тетяну Тимохіну.

Адвокат родини Насирлаєвої Ровшанбек Розметов заявив, що університет поширює неправдиву інформацію про дівчину.

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