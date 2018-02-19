«Університет Богомольця поширює неправдиву інформацію про Мукаддас Насирлаєву» – адвокат

У Києві шукають тіло зниклої студентки, громадянки Туркменистану Мукаддас Насирлаєвої. 30 січня вона вийшла з дому та не повернулася. А 19 лютого прокуратура міста Києва заявила, що розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення 19-річної дівчини до самогубства. Мукаддас зістрибнула у Дніпро з мосту Патона. Що стало причиною нещасного випадку і до чого тут Національний медичний університет імені Олександра Богомольця?

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Мукаддас Насирлаєва навчалася на першому курсі стоматологічного факультету університету Богомольця.

30 січня 2018 року дівчина не повернулася додому після навчання і через кілька днів друзі почали її шукати.

За словами адвоката родини Насиралаєвих Рошанбека Розметова, деканат по роботі з іноземними студентами Національного медичного університету імені Богомольця вчасно не подав документи Мукаддас у міграційну службу для отримання тимчасової посвідки на проживання.

За тиждень до зникнення Мукаддас посольство Туркменистану попросило її принести завізовану деканом факультету заяву про сприяння у вирішенні питання з дозволом на проживання в Україні.

Сестра Мукаддас розповіла, що заступник декана по роботі з іноземними студентами Тетяна Тимохіна не прочитала заяву дівчини і повідомила, що підписувати її не буде.

Саме проблеми з документами, на думку друзів дівчини, стали причиною для її самогубства.

В університеті все заперечують

У Національному медичному університеті імені Богомольця заявили, що не знають, що сталося зі студенткою університету Мукаддас Насирлаєвою, але готові сприяти правоохоронцям у розслідуванні зникнення студентки.

У навчальному закладі також зазначили, що Мукаддас була відрахована через порушення міграційного законодавства – термін дії її візи закінчився 17 грудня 2017 року, до цього часу Насирлаєва не оформила посвідку і не виїхала до Туркменистану, щоб отримати нову візу.

Іноземні студенти в Україні мають оформити навчальну візу, яка видається на весь період навчання. Оформлення цих документів триває до трьох місяців і здійснюється на основі наказу про зарахування. Чому питання оформлення документів Мукаддас зайняло так багато часу – наразі невідомо.

Адвокат Рошанбек Розметов каже, що університет поширює неправдиву інформацію, оскільки дівчина до дня зникнення відвідувала пари, була старостою у групі і фіксувала відсутність інших студентів на заняттях.

У своїй другій заяві керівництво університету зазначило, що на час розслідування Тетяну Тімохіну відсторонили від виконання обов’язків заступника декана на час розслідування щодо зникнення Мукаддас Насирлаєвої.

Інформація про самогубство дівчини через проблеми з документами стала дуже резонансною в соціальних мережах.

Запис Рошанбека Розметова про трагедію, яка сталася з дівчиною, поширили понад 12 тисяч людей у Facebook.

До університету Богомольця студенти, друзі та знайомі дівчини приносять квіти, м’які іграшки та цукерки.

Прокуратура розслідує справу, як доведення до самогубства

Прокуратура Києва розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення Насирлаєвої до самогубства. Наразі розслідування триває .

За даними прокуратури, 30 січня студентка вийшла з навчального закладу, де навчалась, але додому не повернулась. Під час розслідування встановлено, що дівчина 30 січня 2018 року покінчила життя самогубством, стрибнувши в воду з моста Патона в Києві.

Рошанбек Розметов у коментарі для Радіо Свобода також зазначив, що в мережі з’явилися фотографії документів Мукаддас, хоча два паспорти і студентський квиток був у дівчини із собою. Адвокат наразі намагається з’ясувати, хто і коли опублікував ці файли.

З приводу того, що тіло дівчини досі не знайшли, Розметов зазначає, що вона не могла вижити.

«Є певні фізичні можливості організму людини. Якщо хтось має сумніви в тому, що з нею сталася трагедія, можна провести експеримент і зістрибнути з мосту в Дніпро і вижити», – каже Розметов.

За його словами, батьки дівчини вже кілька днів у Києві. Адвокат сподівається, що досудове розслідування проведуть об’єктивно і поставить належну оцінку діям посадових осіб деканату навчального закладу.