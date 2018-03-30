Амосова не прийшла в МОЗ, де мали заслухати її звіт

Ректор Київського медичного університету імені Богомольця Катерина Амосова 30 березня не прийшла на заслуховування звіту в Міністерство охорони здоров’я України.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Амосова не з’явилася, надіславши до міністерства лист про те, що вона не може звітувати, оскільки відсторонена від виконання обов’язків.

Амосова не з’явилася на заслуховування звіту вдруге. Першого разу її не було через хворобу.

Комісія МОЗ вирішила обговорити звіт без присутності Амосової.

Як йдеться в повідомленні на сайті МОЗ, публічне заслуховування звітів ректорів медичних університетів мало початися 30 березня о 14:00.

20 лютого Міністерство охорони здоров’я України повідомило про відсторонення Катерини Амосової від виконання обов’язків ректора Національного медичного університету імені Богомольця. У МОЗ пояснили, що це пов’язано із тим, що у цьому університеті не відбувся ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Стоматологія», запланований на 20 лютого у всіх закладах вищої освіти, які готують лікарів-стоматологів.

За даними міністерства, це сталося через відсутність договору між Центром тестування, який є єдиною уповноваженою на проведення ліцензійних іспитів «Крок» організацією, і Національним медичним університетом імені Богомольця.

Амосова рішення про відсторонення оскаржила в суді. 2 березня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Амосової і зупинив дію відповідного наказу Міністерства охорони здоров’я.

МОЗ заявив про намір подати апеляцію.