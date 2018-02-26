Страйк без вибору: чому студенти Університету Богомольця не ходять на пари?

Конфлікт навколо Національного медичного університету імені Олександра Богомольця набирає нових обертів. Частина студентів та викладацького колективу оголосили безстроковий страйк на знак незгоди з рішення Міністерства охорони здоров’я тимчасово відсторонити ректора Катерину Амосову. Інші студенти публічно заявляють, що не згодні зі страйком і називають його «саботажем навчального процесу». Усе через зрив профільного іспиту для стоматологічного факультету та рішення міністерства перевірити роботу вишу.

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На дверях більшості корпусів – замки й залізні ланцюги. Так страйковий комітет КМУ імені Богомольця блокує навчальний процес. Голос страйку повинні почути, зазначає Василь Гілюк, голова громадської організації «Студентська довіра», що приєдналась до протесту.

«Увагу мають звернути всі ті, до кого ми звернулися. Це, зокрема, і президент України, і Верховна Рада, і Кабінет міністрів, і міжнародні інституції. Ми сподіємось, вони вплинуть на ситуацію. Аж до звільнення чинного керівництва МОЗ», – сказав Гілюк Радіо Свобода.

А от поширена у Фейсбуці інформація, що страйкарі пройдуть увечері 26 лютого масштабною ходою і закриють на цей період гуртожитки, не відповідає дійсності. Це фейк, зауважив Гілюк.

Ті, хто підтримують ректора Катерину Амосову, заявляють: виш зробив усе можливе, щоб разом із Центром тестування при МОЗ України провести іспит «Крок 1. Стоматологія». Тому, мовляв, керівництво не винне в зриві тестування 20 лютого. А усунути Амосову хочуть тому, переконані страйкарі, що вона від призначення в 2014 році боролась із тіньовими корупційними схемами в університеті.

Позиція Амосової

Все навіть ще складніше, каже сама Катерина Амосова. За її версією, Центр тестування (його директора Ірину Булах також відсторонили) спеціально саботував проведення іспиту в виші, адже розраховував отримати додаткові гроші.

Справа в тому, що задача цього центру, серед іншого, видавати сертифікати про складання екзаменів. І від моменту початку його роботи до початку 2017 року він безоплатно – і без сплати комунальних – наймав приміщення в НМУ імені О. Богомольця. За це виш безкоштовно користувався послугами центру.

Проте університет вирішив подати до суду, щоб визнати угоду недійсною. Центр виселили, і він виплатив вишу гроші за певний період користування комунальними послугами, розповідає Амосова. А після цього почав вимагати гроші за вже надані послуги з оцінювання студентів на початку 2017 року.

«При цьому Центр обрав заручниками випускників, затримавши видачу їхніх сертифікатів про успішне складання «Кроків», що створювало штучну перешкоду для працевлаштування й зарахування в інтернатуру», – пише Амосова.

МОЗ став на бік дочірнього Центру тестування, закликаючи університет підписати нову угоду, вже на платній основі, говорить відсторонена ректор. Амосова висловила переконання, що такі вимоги незаконні і що вона стала жертвою наступу профільного міністерства.

Позиція МОЗ України

Зривати навчальний процес не можна: йдеться не про страйк, а про «саботаж деяких членів адміністрації та ректорів» університету, каже в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

«Проблема не в комісії МОЗ, яка мала здійснити елементарну перевірку документації, а в страху втратити безмежну владу й нездорове уявлення про межі власних повноважень керівництвом НМУ, – написала вона на Фейсбуці.

Не підтримує страйку і частина студентів університету. Організатори не запитували їхньої думки і на власний розсуд заблокували навчальний процес, скаржиться студентка 6-го курсу КНУ імені О. Богомольця Ксенія Михайлюк.

Ті, хто прийшов 26 лютого на заняття, побачили зачинені корпуси. Викладачів не було на робочих місцях, і страйкарі не могли пояснити, коли поновиться навчання. Цей страйк незаконний, адже, по-перше, ніхто не може змушувати нікого до страйку, а в цьому випадку студентів поставили перед фактом. А по-друге, про страйк мали попередити за 7 днів, а не ставити перед фактом, говорить Михайлюк.

Студентів також непокоїть, що серед гасел страйкарів з’явились заклики до звільнення Уляни Супрун – це переводить протест у політичну площину.

«Ми не хочемо бути іграшками в якихось маніпуляціях, у розбірках між університетом та міністерством», – каже Михайлюк.

Розкритикували страйк і в Міністерстві освіти та науки. Для студентів, які бажають навчатися, мають бути створені умови для нормального навчального процесу, йдеться в заяві. Студенти не можуть і не мають страждати від конфліктів, зокрема управлінських, заявили в міністерстві.

МОЗ зараз перевіряє документацію в справі між університетом і Центром тестування, висновків поки немає. А КНУ імені О. Богомольця, схоже, готується до масштабної інформаційної кампанії: на тендерному сайті Рrozorro від імені вишу з’явилась пропозиція на 3 мільйони гривень про «Висвітлення діяльності університету в засобах масової інформації».

Виконувачем обов’язків ректора НМУ імені О. Богомольця поки є завідувач кафедри хірургії №1, президент «Асоціації колопроктологів України» Михайло Захараш.