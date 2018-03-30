Ukrainska latynytseiu. Що було б, якби Україна дійсно перейшла на латинку

26 березня міністр закордонних справ Павло Клімкін запропонував обговорити використанняпоряд з кирилицею. Це був всього лише запис в соціальній мережі, але навіть такий підхід викликав неабиякий ажіотаж в суспільстві.Можливість використання латинки в Україні не залишила байдужим нікого. Традиційно, думки розділилися: хтось вважає це кроком назустріч цивілізованому світу, хтось просто не бачить в такому рішенні сенсу. А деякі учасники дискусії не розуміють, як це можливо втілити на практиці.Але як виглядатиме повсякденне життя українців, якщо країна перейде на латиницю? Дивіться у фотогалереї Радіо Свобода.