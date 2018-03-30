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30 Березень 2018, Київ 18:13
Фотогалереї

Ukrainska latynytseiu. Що було б, якби Україна дійсно перейшла на латинку

26 березня міністр закордонних справ Павло Клімкін запропонував обговорити використання латинської абетки поряд з кирилицею. Це був всього лише запис в соціальній мережі, але навіть такий підхід викликав неабиякий ажіотаж в суспільстві.

Можливість використання латинки в Україні не залишила байдужим нікого. Традиційно, думки розділилися: хтось вважає це кроком назустріч цивілізованому світу, хтось просто не бачить в такому рішенні сенсу. А деякі учасники дискусії не розуміють, як це можливо втілити на практиці.

Але як виглядатиме повсякденне життя українців, якщо країна перейде на латиницю? Дивіться у фотогалереї Радіо Свобода.
Чи сподобався би такий білборд Петру Порошенку, який вільно володіє англійською?&nbsp;&nbsp;
1 Чи сподобався би такий білборд Петру Порошенку, який вільно володіє англійською?  
Слово уряд латинкою виглядає не так просто як Kabinet Ministriv
2 Слово уряд латинкою виглядає не так просто як Kabinet Ministriv
Перше, що спадає на думку &ndash; людина просто не встигне прочитати напис до того, як на неї впаде буруля
3 Перше, що спадає на думку – людина просто не встигне прочитати напис до того, як на неї впаде буруля
Тепер іноземці точно все зрозуміють!
4 Тепер іноземці точно все зрозуміють!
Бракує таблички &laquo;Tekhnichna pererva. Budu cherez pyat&#39; khvylyn&raquo;
5 Бракує таблички «Tekhnichna pererva. Budu cherez pyat' khvylyn»
Відкритим залишається питання, що робити з абревіатурами
6 Відкритим залишається питання, що робити з абревіатурами
Дизайн гривні латинкою не зіпсуєш
7 Дизайн гривні латинкою не зіпсуєш
Peredajemo za projizd, bud&#39; laska
8 Peredajemo za projizd, bud' laska
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