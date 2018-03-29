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29 Березень 2018, Київ 15:14
Політика

​«Ї» та «є» – це більше, ніж літери – Марусик про заклики запровадити «українську латинку»

«Словник московсько-український» і «Словник українсько-московський». Упорядник Віктор Дубровский. Видавництво «Рідна мова», Київ, 1918 рік

Заява міністра закордонних справ Павла Клімкіна щодо ідеї можливого запровадження латинки в Україні була лише виявом готовності до діалогу з Польщею, вважає історик Кирило Галушко. Сама ж дискусія про такі зміни триває вже давно, зазначає дослідник Ростислав Мартинюк. Натомість громадський діяч Максим Коболєв переконаний, що кирилиця – це частина захисту української ідентичності від полонізації.

Українська латиниця. Який сенс змінювати абетку? | Ранкова Свобода на Крим.Реалії
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Українська латиниця. Який сенс змінювати абетку? | Ранкова Свобода на Крим.Реалії
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Історик, журналіст та дослідник локальних ідентичностей Ростислав Мартинюк спокійно реагує на ідею запровадити українську латинку.

Є до 100 одиниць книжок, які були видані латинкою саме українською, різними версіями
Ростислав Мартинюк

«Розмова про запровадження української версії латинки триває давно і має багату літературу сама по собі. Скажімо, мало хто знає, але на сьогоднішній день є до 100 одиниць книжок, які були видані латинкою саме українською, різними версіями», – повідомив він в ефірі Радіо Свобода.

Водночас Мартинюк звертає увагу на те, що приводом для дискусії стала пропозиція польського журналіста та історика Зємовіта Щерека.

Становлення української ідентичності і переосмислення триває
Ростислав Мартинюк

«Тут розкриваються певні рани українські, коли ще з ХІХ століття йшла дискусія не про запровадження, скажімо, автономної чи самостійної латинки, а скоріше про поглинення такою польською суперкультурою української, зокрема через шрифт. З іншого боку, тут є певна ліва фраза з боку Клімкіна про те, що Україна готова на будь-які кроки, аби модернізуватись, увійти в якесь ширше коло європейських націй. Але все це свідчить тільки про одне: що насправді становлення української ідентичності і переосмислення триває», – міркує дослідник.

Натомість історик та координатор громадського проекту «LikБез. Історичний фронт» Кирило Галушко припускає, що міністр закордонних справ просто проявив увічливість.

Кирило Галушко
Кирило Галушко

Клімкін просто пішов назустріч польському запитанню. Я розумію, як йому складно з урахуванням того, що з поляками зараз, з огляду на їхній істеричний психоз
Кирило Галушко

«Очевидно, що він (Клімкін – ред.) просто пішов назустріч польському запитанню, не намагаючись відкидати те, що зараз говорять поляки. Я розумію, як йому складно з урахуванням того, що з поляками зараз, з огляду на їхній істеричний психоз, взагалі важко про щось домовлятись. Тобто фраза абсолютно нейтральна, ми живемо у вільній країні, можемо обговорити будь-яке питання – хоч латинки, хоч китайської ієрогліфіки», – трактує заяву Клімкіна Галушко.

Він згадує, що радикальні зміни алфавітної системи в історії вже були: наприклад, переведення на латинку турецької мови, яке ініціював лідер Туреччини Мустафа Кемаль Ататюрк в 20-х роках минулого століття, або аналогічний перехід казахської мови, яке оголосив нещодавно президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

Королевське Євангеліє, переписане у 1401 році на території сучасного селища Королева, Закарпатська область. Є визначною пам’яткою давньоукраїнської писемності
Королевське Євангеліє, переписане у 1401 році на території сучасного селища Королева, Закарпатська область. Є визначною пам’яткою давньоукраїнської писемності

Заступник голови Координаційної ради з питань застосування української мови в усіх сферах суспільного життя при Міністерстві культури України Тарас Марусик, у свою чергу, закликає не ставитись до кирилиці як до радянської спадщини.

Клімкін повторює гасло Хвильового «геть від Москви»
Тарас Марусик

«Клімкін у завуальованій формі повторює гасло Миколи Хвильового 20-х років – «геть від Москви». Тут, звичайно, більше політичне питання, а не мовознавче, тому що в багатьох ситуаціях, в тому числі в цій, маємо справу з тінню Москви», – визнає Марусик.

Він зазначає, що дискусія щодо переходу української мови на латинку почалася не з допису міністра, а точиться вже давно.

Тарас Марусик
Тарас Марусик

За нашою абеткою тисячолітня історія та традиція графіки
Тарас Марусик

«Існують різні погляди. Але я вважаю, що за нашою абеткою тисячолітня історія та тисячолітня культурна традиція графіки. Ми маємо такі неповторні літери, як «ї», «є», які, власне, більше, ніж звичайні букви. Це якийсь такий мовно-культурний щит український», – каже він.

Редактор «Порталу мовної політики» Максим Кобелєв також не вважає доцільним такий перехід.

Мета правильна – відірватися від Росії, мінімізувати вплив «русского мира», всіх небезпек Але яким засобом?
Максим Кобелєв

«Мета правильна, справедлива – відірватися від Росії, мінімізувати вплив «русского мира», всіх небезпек, пов’язаних із російською. Це все правильно. Але, водночас, яким засобом ми цього будемо досягати?», – запитує він. На думку Кобелєва, кирилиця свого часу захистила українську ідентичність від ополячення.

«В Україні практично вся культурна спадщина (писемна, принаймні) створена українською мовою і записана кириличною абеткою. Більше того, ми почали використовувати кирилицю задовго до того, як це почала Московія. Кирилиця дуже часто була для нас засобом збереження власної національної ідентичності, захисту від полонізації», – аргументує громадський діяч.

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