«А я ще нормального 3G не бачив» – соцмережі про запуск 4G

У найбільших українських містах з’явився довгоочікуваний 4G-зв’язок. І нехай його підтримують ще не всі мобільні оператори, у соцмережах почали жартувати про президента Петра Порошенка, відсутність води та SMS на підтримку Збройних сил України. Як це пов'язано із мобільним інтернетом? Радіо Свобода зібрало найцікавіші реакції з соцмереж.

Ранок багатьох українських користувачів соцмереж почався з цієї публікації: в ній президент України вітає співвітчизників із появою 4G зв’язку.

Офіційні публікації від політиків не забарились.

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​Де червона стрічка?

Привітання президента Порошенка створило новий привід для жартів – в соцмережах люблять кепкувати про недоречний офіціоз під час відкриття нових установ або ж впровадження нових стандартів. Тож, для багатьох користувачів привітанню від президента бракувало перерізання червоної стрічки, священика і виступу народного ансамблю «Барвінок» (назва вигадана).

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Чи потрібен 4G Україні?

Багато користувачі почали нарікати на недоречності впровадження 4G в Україні за існування інших нагальних проблем. Скажімо, дехто вказував на неповне покриття попереднього стандарту 4G на мапі України.​

3G-покриття виявилось болючою проблемою для багатьох.

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Також пригадувались й інші побутові негаразди:

Проблема Kyivstar

Більшість мобільних операторів з самого ранку підключили 4G своїм користувачам. Головним винятком став мобільний оператор Kyivstar, який пообіцяв підключити 4G 10 квітня. Абоненти висловлювали своє обурення в різних формах.

Сама ж компанія у відповідь одному із користувачів твіттера зазначила, що для швидкого запуску їй забракло всієї дозвільної документації.

Чи вплине це на кількість абонентів компанії?

Виконавчий директор компанії «Київстар» Петро Чернишов запевнив, що 4G в Kyivstar таки буде:

Та з появою 4G з'явилась не лише швидкість мобільного інтернету, а й проблеми:

Запуск 4G​ в цілому пройшов найпрочуд легко і зустріли його дуже радісно.

Українські оператори мобільного зв’язку «Київстар», Lifecell та «Vodafone Україна» зобов’язалися cплатити в державний бюджет 5,434 мільярда гривень за право розгорнути зв’язок стандарту 4G на частотах у діапазоні 1800 МГц.