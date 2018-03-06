Українські оператори зобов'язалися сплатити бюджету майже 5,5 мільярда гривень за ліцензії на 4G

Українські оператори мобільного зв’язку «Київстар», Lifecell та «Vodafone Україна» зобов'язалися cплатити в державний бюджет 5,434 мільярда гривень за право розгорнути зв'язок стандарту 4G на частотах у діапазоні 1800 МГц.

Переможцем в торгах за четвертий лот із ціновою пропозицією в 612 мільйони гривень став «Київстар». Компанія також перемогла в аукціоні за шостий лот, запропонувавши 900 мільйонів гривень.

П'ятий лот отримав «Vodafone-Україна» із ціновою пропозицією в 742 мільйони гривень.

Lifecell зняв свої заявки після оголошення стартових пропозицій.

Таким чином, з урахуванням трьох ліцензій, отриманих за пріоритетним правом викупу, оператори мають заплатити до бюджету 5,434 мільярда гривень.

У 2017-му оператори домовилися поділити частоти між собою «з нуля», щоб отримати більші безперевні смуги.

У зв’язку з цим перші три смуги дісталися операторам автоматично: lifecell за смугу в 30 МГц заплатив 795 мільйонів гривень, «Vodafone Україна» за смугу в 40 МГц – 1,06 мільярда гривень, а «Київстар» за смугу в 50МГц – 1,325 мільярда гривень.

У липні 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про початок роботи з запровадження технології 4G в Україні.

31 січня українських мобільних операторів – «Київстар», «Vodafone Україна» та Lifecell на тендері озвучили свої цінові пропозиції, щоб отримати ліцензії на частоти у діапазоні 2600 МГц за право розгорнути на них зв’язок стандарту 4G. Загалом компанії зобов'язалися сплатити до державного бюджету близько 2,45 мільярда гривень.