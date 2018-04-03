Мене слід відсторонити від посади на час розслідування – Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) готовий клопотати про своє відсторонення на час проведення слідства в його справі. Генеральна прокуратура та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) висувають проти нього досить серйозні звинувачення: маніпулювання свідками, тиск на прокурорів, зумисне гальмування справ, «злив» інформації учасникам провадження. Поки що змісту записаних прокуратурою розмов у кабінеті Холодницького не оприлюднюють. Проте керівник САП уперше прокоментував, як він розцінює кожен аспект закидів на свою адресу.

О 10 годині ранку очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зайшов у двір Департаменту з розслідувань особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ. Хоча, за його словами, офіційно на допит не викликали, проте, каже, прийшов без вагань.

«Формально написано: «для відібрання зразків голосу». Мого голосу достатньо і у публічному полі», – сказав Холодницький перед допитом.

У приміщенні Генеральної прокуратури очільник був лише годину. За цей час жодних слідчих дій проведено не було: Холодницький відмовився надати зразки голосу і написав клопотання про те, щоби його справу вів інший підрозділ ГПУ. Департамент із розслідувань особливо важливих справ у сфері економіки він назвав одіозним та упередженим, адже керівник департаменту Володимир Гуцуляк фігурує у трьох провадженнях НАБУ та САП.

«Дві статті інкримінується: примушування свідка давати покази – цікаве трактування. І розголошування даних досудового розслідування. Цікаво, як прокурор, процесуальний керівник це може зробити, якщо він є тим, хто ці дані і створює, і зберігає», – розповів Холодницький після допиту.

Він уперше публічно прокоментував звинувачення, які лунали від керівника НАБУ Артема Ситника.

«Читаю в інтерв’ю Ситника, що зливав, виявляється, справу Труханова той, хто підписував йому підозру особисто. Яким чином це відбувалось? Знаю, що буде чіпляння до слів, які ми вживаємо як прокурорський жаргон в роботі з прокурорами і детективами. Те, що в інтерв’ю кажуть, що я змушував свідків свідчити – мені теж цікаво почути, як я їх змішував, і чи свідки теж скажуть, що я їх змушував свідчити», – додав керівник САП.

Вже після допиту він уточнив: з’ясувалось, три з п’яти звинувачень на його адресу стосуються однієї справи – щодо в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Він відмовився уточнювати деталі, лише додав, що справа – більш ніж річної давнини.

«Мене звинувачують у тому, що я вплинув на прокурора, який не розуміє, навіщо той обшук підписав. Це так звана справа про спробу дачі хабара Супрун. Узагалі, як я розумію, там чотири чи п'ять дисциплінарних фактів, три з яких ґрунтуються на справі Супрун. Як вони розказують, «системні справи» ґрунтуються фактично на одній справі», – додав він.

Зараз Назар Холодницький продовжує виконувати повноваження керівника САП та обов’язки заступника генерального прокурора. Проте наголошує – звільнення не боїться. І, певним чином, змирився з таким ймовірним сценарієм: «Якщо мене звільнять… або, коли мене звільнять ….».

Надалі він планує клопотати про своє відсторонення від посади на час розслідування. І лише, каже, спостерігатиме збоку за «новим антикорупційним тандемом» у вигляді ГПУ та НАБУ.

Справи Холодницького

Поки ці заяви Холодницького – його слово проти слів Ситника та Луценка. Адже матеріали прослуховування керівника САП досі не оприлюднені.

«Звичайно, якщо підтвердяться факти. Що здійснювався тиск, надавались якісь вказівки незаконні прокурорам, чи попереджувалися суб’єкти про слідчі дії – це все може свідчити про вчинення злочинів, службову недбалість, зловживання. Залежно від змісту розмов. Коли йдеться про дисциплінарні порушення – це одна історія. І одні підстави. Але якщо там є щось, що вказує на кримінальну відповідальність, зокрема, незаконні вказівки, які вилились у рішеннях, наказах, наслідках для справ – можна говорити про кримінальну відповідальність», – каже юрист Центру протидії корупції Олена Щербан.

Проте, якщо підсумувати все, сказане трьома учасниками цієї справи, то Холодницькому закидають порушення, щонайменше, щодо таких проваджень:

– свідоме гальмування справи щодо переуступки боргу приватної компанії за електроенергію, поставлену «Черкасиобленерго» промисловим споживачам;

– «злив» інформації щодо розкрадань коштів у міській адміністрації Одеси. На початку березня НАБУ прийшло з обшуками до фігурантів справи, проте багато хто з них завчасно виїхав із країни;

– тиск на свідка заради показів у справі та вимога повернути з суду вже погоджене клопотання про обшук у справі про пропозицію хабара Супрун.

Справа хабара для Супрун

Щодо останнього провадження і, за словами Холодницького – ключового, то йдеться про те, що Олег Богачов, помічник лідера Радикальної партії Олега Ляшка пропонував Уляні Супрун однокімнатну квартиру у передмісті Києва. За це в.о. міністра охорони здоров’я ніби повинна була посприяти, щоби лікарня Вишневого отримала медичну техніку за рахунок грошей міжнародних організацій.

«Хочу відразу підкреслити: яким би дорогим не було медичне обладнання, МОЗ завжди готовий допомогти громаді його отримати, якщо в ньому дійсно є необхідність», – коментувала Супрун.

У цій справі Супрун співпрацювала з НАБУ з січня 2017 року. Згідно з матеріалами слідства, така пропозиція лунала тричі – 24 січня у кабінеті першого заступника міністра, потім – у лютому, згодом – у липні в одному з ресторанів, де зустрічались Супрун, помічник Ляшка та мер Вишневого Ілля Діков.

Не знаючи, що правоохоронні органи відслідковують псевдопереговори про хабар, до справи активно долучився Діков. Скажімо, у липні він передав помічнику Супрун документи на квартиру. Детективи НАБУ тоді просили САП надати тимчасовий доступ до документів «Укргазбанку» щодо його клієнтів – це мало довести рух грошей по рахунках.

Відомо, що вже після першої зустрічі, 25 січня, НАБУ відкрило кримінальне провадження. Усі зустрічі Супрун та її помічників фіксувались та записувались. У мера Вишневого та помічника Ляшка відбулись обшуки.

Позиція Радикальної партії: проблеми виникли тоді, коли Супрун зрозуміла, що безкоштовної квартири не буде, а помічник Ляшка, мовляв, пропонує їй самостійно купити житло у забудовника.

Радіо Свобода надіслало запит до НАБУ, аби з’ясувати: на якому етапі зараз перебуває справа, які слідчі дії велись після обшуків у фігурантів справи.

Розібратись у тому, що відбувається між керівниками ГПУ, НАБУ та САП хоче і Верховна Рада. Депутати проголосували за те, щоби Луценко, Ситник та Холодницький відзвітували в парламенті щодо розслідування по останньому. Доповідь запланована на 4 квітня, 12:00.