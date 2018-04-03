Рада вирішила запросити Ситника, Холодницького і Луценка завтра на засідання

Верховна Рада вирішила заслухати директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького й генерального прокурора Юрія Луценка на пленарному засіданні 4 квітня. За це проголосували 247 депутатів за мінімально необхідних 226.

За словами спікера Андрія Парубія, до нього з проханням запросити до парламенту Ситника, Холодницького і Луценка звернулась низка фракцій.

30 березня ГПУ і НАБУ направили до комісії прокурорів дисциплінарні скарги про вчинення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків.

Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко, у своєму поданні він просить КДКП розглянути питання про зняття Холодницького з посади заступника генпрокурора – керівника САП.

Ситник заявив, що ризик збереження Холодницького на посаді «перевищує всі інші». Він звинуватив очільника САП у «зливі інформації», тиску на посадових осіб та суд, а також підбурюванні свідка до дачі неправдивих свідчень.

Сам Холодницький зазначив, що не тримається за свою посаду, і висловив здивування заявами Артема Ситника.

Згодом у Національному антикорупційному бюро України заявили, що детективи бюро продовжують співпрацю зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, незважаючи на звинувачення очільника САП Назара Холодницького в дисциплінарних проступках.

Керівник Групи підтримки України в Єврокомісії Петер Ваґнер в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що Брюсселю відомо про суперечки між антикорупційними органами в Україні, і «це не справляє хороше враження».