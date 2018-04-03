Дерев’янко: конфлікт між Ситником і Холодницьким – це конфлікт світоглядів

Керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому інкримінують тиск на свідка та розголошення даних досудового розслідування. Про це він розповів у вівторок після допиту у слідчого. Днями стало відомо, що кабінет Холодницького прослуховували. Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що вимагатиме зняття з посади керівника САП Назара Холодницького. Генпрокурор звинуватив його у дисциплінарних порушеннях, які виявило спільне розслідування ГПУ і НАБУ. А голова НАБУ Артем Ситник зазначив, що «ризик збереження Холодницького на посаді перевищує всі інші». Цей скандал підриває довіру до нових антикорупційних органів. Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили народні депутати України Олексій Мушак (БПП) та Юрій Дерев'янко (позафракційний).