Холодницький розраховує на зміну департаменту ГПУ, що веде розслідування

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розраховує на зміну департаменту Генпрокуратури, який розслідує кримінальне провадження щодо нього.

«Була спроба провести слідчу дію з відбрання зразків голосу. Я вважаю, що є упереджене ставлення, оскільки керівник департаменту є фігурантом трьох проваджень САП і НАБУ. Тому мені не доводиться розраховувати на об’єктивне слідство, я чекаю на рішення щодо зміни слідчих і прокурорів, департаменту, який розслідує провадження… поки не буде це врегулювано, я не бачу сенсу давати покази людям, які, на мою думку, настроєні наперед на необ’єктивне рішення», – сказав Холодницький, який вийшов з Генпрокуратури, де мали провести його допит.

За його словами, йому інкримінується дві статті – «примушування свідка давати покази» і «розголошення даних досудового розслідування».

30 березня ГПУ і НАБУ направили до комісії прокурорів дисциплінарні скарги про вчинення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків.

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Документ був підписаний генпрокурором Юрієм Луценком і директором НАБУ Артемом Ситником, стверджують в ГПУ. Як повідомив Луценко, у своєму поданні він просить КДКП розглянути питання про зняття Холодницького з посади заступника генпрокурора – керівника САП.

Ситник заявив, що ризик збереження Холодницького на посаді «перевищує всі інші». Він звинуватив очільника САП у «зливі інформації», тиску на посадових осіб та суд, а також підбурюванні свідка до дачі неправдивих свідчень.

Сам Холодницький зазначив, що не тримається за свою посаду, і висловив здивування заявами Артема Ситника, який заявив про необхідність відставки Холодницького. «Питання наших відносин було в рамках КПК: як тільки прокурор погоджував підозру, він був хорошим, активним, а як тільки почав питати про докази, чим підтверджується кожне слово, виписане в цих підозрах, він відразу ставав зі старої системи, якимось не таким», – сказав керівник САП.

30 березня у Національному антикорупційному бюро України заявили, що детективи бюро продовжують співпрацю зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, незважаючи на звинувачення очільника САП Назара Холодницького в дисциплінарних проступках.