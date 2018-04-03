Холодницький перед допитом заявив про намір клопотати про своє відсторонення

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький прибув на допит в Генпрокуратуру.

Перед допитом він заявив, що буде клопотати про відсторонення від посади на час проведення розслідування.

«Я буду клопотати про це для збереження об’єктивності, щоб не було жодного втручання у роботу чи то комісії, чи то своїх підлеглих прокурорів, — заявив Холодницький.

Керівник САП зауважив, що звільнення не боїться, і вважає, що його навряд вдасться уникнути.

Він також заявив, що з преси дізнався про те, що НАБУ і ГПУ подали скарги до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

30 березня ГПУ і НАБУ направили до комісії прокурорів дисциплінарні скарги про вчинення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків.

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Документ був підписаний генпрокурором Юрієм Луценком і директором НАБУ Артемом Ситником, стверджують в ГПУ. Як повідомив Луценко, у своєму поданні він просить КДКП розглянути питання про зняття Холодницького з посади заступника генпрокурора – керівника САП.

Ситник заявив, що ризик збереження Холодницького на посаді «перевищує всі інші». Він звинуватив очільника САП у «зливі інформації», тиску на посадових осіб та суд, а також підбурюванні свідка до дачі неправдивих свідчень.

Сам Холодницький зазначив, що не тримається за свою посаду, і висловив здивування заявами Артема Ситника, який заявив про необхідність відставки Холодницького. «Питання наших відносин було в рамках КПК: як тільки прокурор погоджував підозру, він був хорошим, активним, а як тільки почав питати про докази, чим підтверджується кожне слово, виписане в цих підозрах, він відразу ставав зі старої системи, якимось не таким», – сказав керівник САП.

30 березня у Національному антикорупційному бюро України заявили, що детективи бюро продовжують співпрацю зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, незважаючи на звинувачення очільника САП Назара Холодницького в дисциплінарних проступках.