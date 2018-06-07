Чим запам’ятається міністр фінансів Данилюк

Верховна Рада підтримала подання голови уряду Володимира Гройсмана про звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка. Він очолював Міністерство фінансів протягом двох років. За цей час Данилюк домовлявся із МВФ про транші макрофінансової допомоги, намагався реформувати митницю, звільнив скандального голову ДФС, але не зміг ужитись із прем’єр-міністром.

Перед голосуванням Олександр Данилюк звернувся до депутатів. В емоційному виступі він заявив, зокрема, що написав сумнозвісного листа через небажання Гройсмана затвердити Яну Бугрімову на посаду заступника міністра з напрямку Державної фіскальної служби.

Якщо ви не згодні з тим, що я озвучив, – голосуйте за відставку. Немає людини – немає проблеми

«Ситуація, що склалася в ДФС, є типовою для всіх важливих органів в Україні – це слабкість, заангажованість, корупція та недовіра громадян. Скажіть, що тут неправда? Про це українці говорять на кухнях, про це ваші виборці сперечаються в соцмережах, про це, врешті-решт, ви говорите між собою в кулуарах. І саме це дискредитує нашу країну в очах всього світу і робить нас слабкішими. Якщо ви не згодні з тим, що я озвучив, – голосуйте за мою відставку. Немає людини – немає проблеми», – запропонував Данилюк, хоча додав, що це не вирішить системної проблеми.

Та все ж парламент проголосував за відставку міністра. «За» висловились 254 депутати, більшість із них – члени «Блоку Петра Порошенка».

Олександр Данилюк очолив Міністерство фінансів 14 квітня 2016 року. Пріоритетами своєї роботи він називав продовження співпраці з МВФ, забезпечення прозорого бюджетного процесу та реформу ДФС.

Згадуємо, чим запам’ятався Данилюк на посаді голови Мінфіну.

Транші МВФ

У 2016 році МВФ виділила Україні третій за поточну програму допомоги транш в обсязі 1 мільярда доларів. Це дало можливість також отримати один мільярд кредитних гарантій від США та 600 мільйонів євро від Євросоюзу.

У квітні 2017 року МВФ схвалив четвертий транш – ще один мільярд доларів. При цьому Данилюк застерігає: без продовження програми співпраці з Фондом секвестр бюджету неминучий.

Спроба реформувати митницю та ДФС

1 серпня 2016 року Мінфін заявив про запровадження так званої системи «єдиного вікна» – тобто такої, за якої підприємець подає всі дозвільні документи одній посадовій особі. Передбачалось, що це зменшить корупційні ризики й видатки для бізнесу.

Це новозаведення стало одним із заходів у рамках реформування митниці.

Реформа передбачала створення Міжрегіональної митниці та Міжрегіонального головного управління ДФС.

Серед успіхів 2017 року Міністерство фінансів відзначало запровадження прозорої системи відшкодування ПДВ.

Однак уже в січні 2018-го Кабмін скасував низку постанов, спрямованих на реформування податкової та митної служб. Таким чином, спроба Данилюка розділити ці повноваження провалилася.

Звільнення Насірова

В інтерв’ю Радіо Свобода рік тому Данилюк розповідав, що критично ставився до голови Державної фіскальної служби Романа Насірова від початку своєї роботи в Мінфіні, і це було однією з причин, чому його хотіли звільнити.

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Перевірити роботу ДФС Данилюк обіцяв одразу після призначення на посаду міністра. Напередодні цієї його заяви Юлія Марушевська, яка очолювала на той момент Одеську митницю, звернулась до прем’єр-міністра з проханням звільнити Насірова.

У березні 2017 року голову ДФС відсторонили від посади за підозрою у зловживанні службовим становищем. Це стало однією з найбільш резонансних справ НАБУ.

Подвійне громадянство, яке виявили в Насірова, дало Данилюку підстави направити подання про звільнення головного фіскала до Комісії з питань вищого корпусу державної служби в січні цього року.

Сам Насіров назвав своє звільнення незаконним і нечесним, пообіцявши довести необґрунтованість такого рішення після того, як доведе власну невинуватість у корупційних злочинах.

До речі, під час останнього виступу у Верховній Раді Данилюк заявив, що його «вмовляли не звільняти Насірова», хоч і не уточнив, хто саме.

Конфлікт із Гройсманом

За словами Данилюка, він безрезультатно добивався затвердження Бугрімової на посаді свого заступника впродовж двох років – розбіжності в поглядах із прем’єром існували вже давно. Однак вони перейшли в активну фазу у травні цього року. Видання «Дзеркало тижня. Україна» повідомило про протистояння прем’єра та міністра фінансів на засіданні уряду.

Крім того, на своїй сторінці у Facebook Данилюк зазначив, що його примушували підтримати програму регіональних субвенцій, яку він назвав передвиборною «гречкою».

У сесійній залі Верховної Ради 7 червня Володимир Гройсман виступив після міністра фінансів. Його поведінку на засіданні уряду, коли між двома урядовцями сталася суперечка, прем’єр назвав непристойною, лист до «Групи семи» – діями проти держави.

У цієї позиції немає майбутнього, в тому числі політичного

«Мені зараз дуже шкода, що міністр фінансів навіть не зрозумів причини мого подання до українського парламенту. Усі винні, тільки не він. Але, на превеликий жаль, це не так, і в цієї позиції немає майбутнього, в тому числі й політичного», – підсумував Гройсман і попросив парламент підтримати постанову Кабміну № 8433 про звільнення Данилюка з посади.

Виконувати обов’язки міністра фінансів Кабмін призначив першу заступницю міністра Оксану Маркарову.