Данилюк після подання Гройсмана на його відставку: «Я країною не торгую»

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив про «колосальний тиск», який чиниться на нього протягом року, і закликав надати йому слово перед голосуванням щодо можливої відставки.

«Від мене вимагають підтримати програму «Субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів». У перекладі на людську мову це – роздача грошей на проекти депутатів-мажоритарників. Це – політична корупція, у народі – «гречка». Сьогодні кульмінаційний момент. Мене поставлено перед вибором – піти або стати співучасником. Я країною не торгую», – написав Данилюк у Facebook.

Перед цим прем’єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до Верховної Ради з поданням на звільнення Олександра Данилюка з посади міністра через «пощирення викривленої інформації» серед міжнародних партнерів напередодні перемовин між Україною та ЄС, що, на думку глави уряду, могло поставити під загрозу їхні результати.

Як повідомляли ЗМІ, на засіданні уряду 23 травня між прем’єром і міністром фінансів виникла суперечка. Причиною стало те, що Данилюк намагався домогтися призначення своєї радниці Яни Бугримової заступником міністра. Гройсман відмовив. Згодом з’явилася інформація про те, що голова Мінфіну надіслав листа послам країн «Групи семи», в якому поінформував про свій конфлікт із прем’єром.