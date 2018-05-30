Маліж: фото «лондонської квартири Данилюка» – насправді фото моєї вітальні

Управляючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж з подивом побачив фотографію зі своєї вітальні в телевізійній передачі в Україні. Про це він написав у Facebook.

«Нещодавно я отримав цю фотографію екрана, зроблену з передачі «1+1». Про неї говорили, як про свідчення того, що міністр Олександр Данилюк придбав собі квартиру в Лондоні за мільйон доларів», – наголошує банкір.

В сюжеті, за повідомленням Маліжа, повідомлялось, що фото немов би взяте зі сторінки Ольги Данилюк у Facebook і його було зроблено в Великій Британії.

«Журналіст, який це готував, має видатне почуття етики: вони розмили зображення обличчя Ольги та сина Олександра. Як похвально», – іронізує Маліж.

«Єдине питання з цим «чудовим зразком розслідувальної журналістики»? «Фото-доказ» було зроблено в Парижі, в апартаментах моєї сім’ї. Я точно знаю коли – міністр з сім’єю провели чудовий вечір з нами під час різдвяних канікул. Камін та ліпнина – все ще в Парижі, дякую», – пояснює Маліж.

Маліж також присоромив тих, хто складав цей сюжет. «Так фабрикуються новини», – написав він.