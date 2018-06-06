Гройсман просить Раду звільнити міністра фінансів Данилюка

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що підписав подання до Верховної Ради на звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.

«Підписав подання до Верховної Ради на звільнення з посади міністра фінансів Олександра Данилюка. Після спровокованого ним конфлікту на засіданні уряду він дозволив собі дії, які, на мій погляд, несумісні з подальшим перебуванням на посаді члена Кабінету міністрів. Поширення викривленої інформації серед наших міжнародних партнерів напередодні важливих для України перемовин з ЄС могло поставити під загрозу їх результати», – написав Гройсман 6 червня у Facebook.

Він закликав народних депутатів підтримати подання, додавши, що «питання зміни очільника Міністерства фінансів має бути вирішене невідкладно».

Данилюк ситуацію наразі не коментував. Раніше він заявляв, що не має наміру добровільно йти у відставку.

Як повідомляли ЗМІ, на засіданні уряду 23 травня між прем’єром і міністром фінансів виникла суперечка. Причиною стало те, що Данилюк намагався домогтися призначення своєї радниці Яни Бугримової заступником міністра. Гройсман відмовив. Згодом з’явилася інформація про те, що голова Мінфіну надіслав листа послам країн «Групи семи», в якому поінформував про свій конфлікт із прем’єром.