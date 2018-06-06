Гройсман проти Данилюка: чому міністра просять на вихід?

Крісло під міністром фінансів Олександром Данилюком і раніше хиталось. Та зараз перспектива його звільнення реальна, як ніколи раніше. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман підписав відповідне подання і направив його до Верховної Ради. Данилюк же каже, що це помста за його відмову виділяти гроші на політичну корупцію та призначати зручних Банковій людей. Що стоїть за ймовірним звільненням міністра?

Конфлікт між Володимиром Гройсманом та Олександром Данилюком останнім часом перейшов із кулуарної в публічну площину. Вирішальним стала суперечка на засіданні уряду щодо вакансії заступника Данилюка з податкового напрямку.

Що відбулось між Гройсманом і Данилюком?

23 травня міністр вкотре просив призначити на це місце директора департаменту податкової політики Мінфіну Яну Бугримову – людину, яка працювала над реформою Державної фіскальної служби. Публічну трансляцію засідання Кабімну припинили, проте присутні там повідомили, що Гройсман та Данилюк посварились – і прем’єр знову відмовив міністру.

Після цього Гройсман забрав із відання Міністерства фінансів ДФС і підпорядкував її напряму Кабміну. Відомство Данилюка також виключили з переліку тих, чиє погодження обов’язкове для документів уряду.

У відповідь на це Олександр Данилюк робить «хід конем»: надсилає 31 травня листа-скаргу послам країн «Групи семи». У ньому він повідомляє, що президент Петро Порошенко упродовж кількох років намагався призначити йому помічника, зручного близькому президентському товаришеві Ігорю Кононенкові та голові комітету з питань податкової та митної політики Ніні Южаніній.

Данилюк на це не погоджувався, тому вакансія залишалась відкритою, мовилося в його листі.

Бугримову ж призначати не хотіли, тому що Гройсман свідомо гальмує реформу ДФС, заявив Данилюк європейським партнерам:

«Він також заблокував призначення постійного голови ДФС та його заступників. Ви знаєте, що виконувач обов’язків голови дуже близький і лояльний до прем’єр-міністра. Він вже понад рік перебуває на посаді всупереч законові», – зазначив він, маючи на увазі Романа Насірова.

Цей лист розлютив Гройсмана – він надійшов послам за день до переговорів у Брюсселі про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі мільярда євро.Прем’єр викликав Данилюка «на килим» перед іншими представниками уряду, і міністр, за словами прем’єра, вибачався за написане.

«Це був лист, який підриває довіру до самої України, що абсолютно необґрунтовано», – заявив Гройсман.

І вже через кілька днів хід робить голова уряду. Він підписує та передає Верховній Раді подання на звільнення міністра фінансів Данилюка.

«Поширення викривленої інформації серед наших міжнародних партнерів напередодні важливих для України перемов із ЄС могло поставити під загрозу їхні результати», – написав Гройсман.

Данилюк, коментуючи це, поскаржився на «колосальний тиск». Від нього вимагають підтримати програму «Субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів», пише міністр.

«У перекладі на людську мову це роздача грошей на проекти депутатів-мажоритарників. Це політична корупція, у народі – «гречка». Сьогодні кульмінаційний момент. Мене поставлено перед вибором: піти або стати співучасником. Я країною не торгую», – написав Данилюк і закликав дати йому слово у парламенті перед голосуванням щодо звільнення.

Водночас в інтерв’ю виданню «Економічна правда» у відповідь на запитання про те, чи зацікавлений Гройсман у його відставці, Данилюк сказав: «Думаю, він менше за всіх зацікавлений у цьому, але зацікавлених багато. Вони є у кожній сфері, яку ми розчистили від корупції, від впливу власних інтересів».

Що стоїть за конфліктом?

У Верховній Раді вистачить голосів за відставку міністра фінансів України Олександра Данилюка, сказав у кулуарах представник Кабміну в Раді, депутат від «Блоку Петра Порошенка» Вадим Денисенко.

Після його листа, заяв та інтерв’ю ціна зовнішніх запозичень для України виросла мінімум на 2%, тому рішення Гройсмана про звільнення цілком логічне, вважає Денисенко.

«Тиждень прем’єр-міністр чекав, і ми чекали, що побачимо публічні вибачення Данилюка, але, на жаль, цього не відбулося. Тому іншого варіанту, окрім як подати прохання про звільнення, у прем’єр-міністра немає. Із приводу того, чи є голоси в парламенті… Я думаю, що вони є, тому що всі фракції українського парламенту так чи інакше мали конфлікт із Данилюком», – додав він.

Данилюку закидають ще дещо – несплату 700 тисяч гривень податків під час роботи у Великій Британії та володіння незазначеною в декларації квартирою у Лондоні. Данилюк звинувачення відкидає. Він каже, що сплатив всі обов’язкові платежі у Великобританії, проте не надав необхідних довідок, які б зняли питання, й оскаржив проведення податкової перевірки.

Які наслідки?

Конфлікт між прем’єром та міністром фінансів відволікає від ключового: Україна на межі глибокої економічної кризи. Про це йдеться у відкритому листі економістів та представників бізнесу, під яким підписались член Ради НБУ Тимофій Милованов, голова Стратегічної групи радників з підтримки реформ Іван Міклош, голова Ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек, генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала.

«У другій половині цього року український уряд має заплатити понад 3 мільярди доларів кредиторам. Наступного року – близько 7 мільярдів. Цих коштів держава не має, і джерела отримання їх поки відсутні. Невиплата боргу означає катастрофічну девальвацію гривні з неминучим стрімким зубожінням більшості українських громадян», – мовиться у листі, який опублікував у фейсбуці Милованов.

У цій ситуації є три варіанти: продовження програми співробітництва з МВФ; позики у приватних інвесторів; радикальне скорочення видатків бюджету. І найбільш прийнятною та вигідною Україні є співпраця з фондом, вважають підписанти.

«Але ця програма не буде продовжена, доки Україна не повернеться на шлях реформ. З МВФ чи без, через відсутність боротьби з корупцією і повільні реформи ми втрачаємо останній шанс. У нас є тижні (не місяці). Парламент, уряд та президент повинні зробити вибір зараз. Перед тим, як парламент піде на канікули» – так завершується лист економістів та представників бізнесу.

Згоден із цими тезами також виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. Гройсман та Данилюк знайшли «дуже поганий вихід із особистого конфлікту», каже він.

«І прем’єр-міністр, і міністр фінансів є підписантами документів, які містять зобов’язання України перед МВФ. Тому така ситуація, коли вона пояснюється не зловживаннями чи неспроможністю організувати роботу, а фактично листом до послів – мені здається, виносити це за день до голосування за критично важливий законопроект про Антикорупційний суд необачно», – сказав він у коментарі Радіо Свобода.

Голосування парламенту за відставку міністра фінансів Олександра Данилюка може відбутись уже 7 червня. Водночас у цей же день Верховна Рада може голосувати за друге читання законопроекту про Антикорупційний суд. І якщо депутати його провалять – піти у відставку обіцяв прем’єр Володимир Гройсман.