Парламент звільнив міністра фінансів Данилюка

Верховна Рада України підтримала подання прем’єр-міністра Володимира Гройсмана про звільнення міністра фінансів Олександр Данилюка.

Рішення на засіданні 7 червня підтримали 254 народних депутатів за необхідних 226.

Гройсман звернувся до Верховної Ради з поданням на звільнення Олександра Данилюка з посади міністра 6 червня через «поширення ним викривленої інформації» серед міжнародних партнерів напередодні перемовин між Україною та ЄС, що, на думку глави уряду, могло поставити під загрозу їхні результати.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив про «колосальний тиск», який чиниться на нього протягом року.

Як повідомляли ЗМІ, на засіданні уряду 23 травня між прем’єром і міністром фінансів виникла суперечка. Причиною стало те, що Данилюк намагався домогтися призначення своєї радниці Яни Бугримової заступником міністра. Гройсман відмовив. Згодом з’явилася інформація про те, що голова Мінфіну надіслав листа послам країн «Групи семи», в якому поінформував про свій конфлікт із прем’єром.