Суд оголосив перерву у справі за позовом Насірова про його відновлення на посаді глави ДФС

Окружний адміністративний суд Києва провів підготовче засідання у справі за позовом екс-глави Державної фіскальної служби України (ДФС) Романа Насірова щодо відновлення його на посаді. У засіданні оголосили перерву до 28 листопада.

«Наразі у підготовчому засіданні оголошена перерва до 28 листопада для надання часу представникам відповідачів подати заперечення на відповідь на відзив, як це передбачено КАСУ», – зазначили у суді.

Зазначається, що під час засідання суд розглянув клопотання позивача та залучив до справи письмові докази. Також було розглянуто заяву народного депутата України Андрія Журжія про його вступ у справу як третьої особи, проте її суд відхилив.

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На початку березня 2017 року суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. 15 лютого Насіров попросив Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді голови Державної фіскальної служби.

За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.