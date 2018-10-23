Прокурори зачитали 366 із 774 сторінок обвинувального акту в справі Насірова – САП

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України зачитали 366 із 774 сторінок обвинувального акта в провадженні щодо екс-голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, повідомила прес-служба САП.

У відомстві заявили, що 23 жовтня прокурор зачитав 48 сторінок.

Згідно з повідомленням, захист просив відкласти судовий розгляд на близько 240 днів для ознайомлення з матеріалами провадження. Суд відхилив це клопотання.

Прокурор почав зачитувати обвинувальний акт 7 грудня.

На початку березня 2017 року суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. 15 лютого Насіров попросив Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді голови Державної фіскальної служби.

За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.