Конкурс на посаду голови ДФС ще не оголошували – Гройсман

У Кабінеті міністрів України вже підготували документи для оголошення конкурсу для кандидатів на посаду голови Державної фіскальної служби, але сам конкурс ще не оголошували, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі ICTV ввечері 1 жовтня.

За його словами, зараз закінчують переговори з міжнародними партнерами і визначають в уряді модель роботи митниці та ДФС: буде це одна юридична особа, чи дві. Відповідною буде і кількість конкурсів на посади, сказав Гройсман.

На початку вересня на той момент в. о. глави ДФС Мирослав Продан звільнився за власним бажанням, Кабмін заявив про намір оголосити конкурс на цю посаду.

Продан очолював Державну фіскальну службу від березня 2017 року, після того, як відсторонили (а згодом і звільнили) Романа Насірова, підозрюваного в причетності до так званої «газової схеми Онищенка».