«Чекаємо, що суд поновить на посаді Януковича або Сталіна»: соцмережі про Насірова

Окружний адміністративний суд Києва 11 грудня поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Про це у Facebook повідомив депутат Верховної Ради Андрій Журжій.

Радіо Свобода зібрало перші реакції соцмереж на тріумфальне повернення Романа Насірова на посаду.

«Повне рішення суду поки відсутнє, але представник Насірова в суді повідомив, що просить поновити з причини порушення процедури при звільненні. Судячи з поведінки одного з колегії суддів, суд сумнівався в достовірності факту існування в екс-голови ДФС України громадянства Об'єднаного Королівства», – написав Андрій Журжій.​

Тим часом соцмережі вже почали жартувати про провалену судову реформу.

«Поки політична влада залишатиме таких суддів на посадах і продовжуватиме використовувати їх у своїх цілях, зрадники і корупціонери продовжуватимуть обіймати посади», – пише член ради «Реанімаційного пакету реформ», директор Фундації DEJURE Михайло Жернаков.​

Голова «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін пише: «Насіров, Семочко, Демчина – чудова команда ВІП-агітаторів Порошенка».

Прокоментувала новину й в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

Не обійшлось із без жартів про томос.

Про прийняття справи до розгляду і про призначення судового засідання в цій справі на 14:00 11 грудня інформував офіційний сайт Окружного адміністративного суду Києва.

У своїй позовній заяві Насіров вимагав «визнання протиправним та скасування рішення (Кабінету міністрів України – ред.) №35-р від 21.01.2018 р., поновлення на роботі».

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Суд визначив суму компенсації Насірову за «час вимушеного прогулу»:

«Стягнути з Державної фіскальної служби на користь Насірова Романа Михайловича суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу у розмірі 183 342 гривні 84 копійки»

Журналіст Богдан Буткевич розкритикував президента України.

Сам Роман Насіров вже прокоментував своє повернення на посаду в коментарі для «BBC News Україна»: «Я повертаюся до обов'язків і буду виконувати обов'язки голови ДФС».

На початку березня 2017 року суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. 15 лютого Насіров попросив Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді голови Державної фіскальної служби.

За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.