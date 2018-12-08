«Війна з корупцією: початок» || трейлер спецпроекту Радіо Свобода

Прем'єра спецпроекту «Війна з корупцією: початок» відбудеться 9 грудня, у Міжнародний день боротьби з корупцією, на телеканалі новин «24» о 19.30. Після Революції Гідності українська влада оголосила війну корупції. Для цього з нуля почали створювати спеціалізований правоохоронний орган – Національне Антикорупційне Бюро. У його фокусі – корупційні злочини високопосадовців. НАБУ будували за новими для України правилами: керівництво обирали на відкритому конкурсі за участі громадськості, детективів тестували на детекторі брехні. Знімальна група задокументувала запуск роботи НАБУ, перші розслідування Бюро щодо найвищих посадовців, спротив політичної еліти та саботаж суддів. Автор спецпроекту Сергій Андрушко