Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
08 Грудень 2018, Київ 20:02
Відео

«Війна з корупцією: початок» || трейлер спецпроекту Радіо Свобода

«Війна з корупцією: початок» || трейлер спецпроекту Радіо Свобода
Embed

No media source currently available

0:00 0:01:26 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Прем'єра спецпроекту «Війна з корупцією: початок» відбудеться 9 грудня, у Міжнародний день боротьби з корупцією, на телеканалі новин «24» о 19.30. Після Революції Гідності українська влада оголосила війну корупції. Для цього з нуля почали створювати спеціалізований правоохоронний орган – Національне Антикорупційне Бюро. У його фокусі – корупційні злочини високопосадовців. НАБУ будували за новими для України правилами: керівництво обирали на відкритому конкурсі за участі громадськості, детективів тестували на детекторі брехні. Знімальна група задокументувала запуск роботи НАБУ, перші розслідування Бюро щодо найвищих посадовців, спротив політичної еліти та саботаж суддів. Автор спецпроекту Сергій Андрушко

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG