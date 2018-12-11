Суд визначив суму компенсації Насірову за «час вимушеного прогулу»

Окружний адміністративний суд Києва, який 11 грудня визнав протиправним і скасував розпорядження уряду №35 про звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України, визначив також суму компенсації чиновнику з боку держави.

«Стягнути з Державної фіскальної служби на користь Насірова Романа Михайловича суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу у розмірі 183 342 гривні 84 копійки», – ідеться в судовому рішенні.

Звернути до негайного виконання рішення суду в частині стягнення з Державної фіскальної служби України на користь Насірова суму заробітної плати в межах одного місяця у розмірі 18 тисяч 334 гривні 28 копійок без урахування обов'язкових податків та зборів. Звернути до негайного виконання рішення суду в частині поновлення на посаді голови ДФСУ, стягнути на користь Насірова суму сплаченого судового збору у розмірі 804 гривні 80 копійок за рахунок бюджетних асигнувань Кабінету міністрів України», – також визначив суд.

11 грудня Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив позов Романа Насірова. Суд поновив чиновника на посаді голови Державної фіскальної служби України.

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На початку березня 2017 року суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. 15 лютого Насіров попросив Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді голови Державної фіскальної служби.

За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.