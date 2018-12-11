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11 Грудень 2018, Київ 19:12
Новини | Політика

Уряд оскаржить поновлення Насірова на посаді – представник Кабміну в Раді

На початку березня 2017 року суд арештував Насірова, його підозрювали в причетності до так званої «газової схеми Онищенка»

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Кабінет міністрів України подасть апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва про поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби України, заявляє народний депутат із фракції БПП, представник уряду в парламенті Вадим Денисенко.

«Наразі в уряді немає офіційного судового рішення по відновленню його на посаді голови ДФС. У той же час, уряд ухвалив абсолютно законне рішення про звільнення Насірова і, звичайно, буде подавати апеляцію на рішення про його відновлення на посаді», – написав Денисенко на своїй сторінці у Facebook.

Окружний адмінімстративний суд Києва 11 грудня поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Про це у Facebook повідомив депутат Верховної Ради Андрій Журжій, цю інформацію Радіо Свобода підтвердило також і джерело в правоохоронних органах.

«Повне рішення суду поки відсутнє, але представник Насірова в суді повідомив, що просить поновити з причини порушення процедури при звільненні. Судячи з поведінки одного з колегії суддів, суд сумнівався в достовірності факту існування в екс-голови ДФС України громадянства Об'єднаного Королівства», – написав Журжій.

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На початку березня 2017 року суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО.

31 січня Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови ДФС.

15 лютого Насіров попросив Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді голови Державної фіскальної служби.

За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

Справа Насірова: «підкинута ковдра» – це політична змова? (відео)
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Справа Насірова: «підкинута ковдра» – це політична змова? (відео)

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