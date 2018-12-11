Уряд оскаржить поновлення Насірова на посаді – представник Кабміну в Раді

Кабінет міністрів України подасть апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва про поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби України, заявляє народний депутат із фракції БПП, представник уряду в парламенті Вадим Денисенко.

«Наразі в уряді немає офіційного судового рішення по відновленню його на посаді голови ДФС. У той же час, уряд ухвалив абсолютно законне рішення про звільнення Насірова і, звичайно, буде подавати апеляцію на рішення про його відновлення на посаді», – написав Денисенко на своїй сторінці у Facebook.

Окружний адмінімстративний суд Києва 11 грудня поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Про це у Facebook повідомив депутат Верховної Ради Андрій Журжій, цю інформацію Радіо Свобода підтвердило також і джерело в правоохоронних органах.

«Повне рішення суду поки відсутнє, але представник Насірова в суді повідомив, що просить поновити з причини порушення процедури при звільненні. Судячи з поведінки одного з колегії суддів, суд сумнівався в достовірності факту існування в екс-голови ДФС України громадянства Об'єднаного Королівства», – написав Журжій.

Читайте також: Роман з паспортами. Чи підуть у бюджет 100 мільйонів застави Насірова? (Розслідування)

На початку березня 2017 року суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО.

31 січня Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови ДФС.

15 лютого Насіров попросив Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді голови Державної фіскальної служби.

За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.