Чи підуть у бюджет 100 мільйонів застави Насірова («Схеми» | Випуск №148)

Національна поліція відкрила кримінальне провадження через стеження невідомими людьми за журналістом програми «Схеми» Олександром Чорноваловим. Катерина Каплюк з’ясувала, що пов'язані з екс-президентом Януковичем люди продовжують заробляти на вертолітному майданчику в Києві. А Валерія Єгошина виявила, що відсторонений голова ДФС Роман Насіров нe виконав умов застави і держава має підстави стягнути 100 мільйонів гривень у бюджeт. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».