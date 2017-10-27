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27 Жовтень 2017, Київ 17:07
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Чи підуть у бюджет 100 мільйонів застави Насірова («Схеми» | Випуск №148)

Чи підуть у бюджет 100 мільйонів застави Насірова («Схеми» | Випуск №148)
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Національна поліція відкрила кримінальне провадження через стеження невідомими людьми за журналістом програми «Схеми» Олександром Чорноваловим. Катерина Каплюк з’ясувала, що пов'язані з екс-президентом Януковичем люди продовжують заробляти на вертолітному майданчику в Києві. А Валерія Єгошина виявила, що відсторонений голова ДФС Роман Насіров нe виконав умов застави і держава має підстави стягнути 100 мільйонів гривень у бюджeт. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».

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