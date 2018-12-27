Насіров приходив у ДФС, але кабінет силою не захоплював – речниця

Поновлений судом на посаді очільника Державної фіскальної служби Роман Насіров 27 грудня приходив у ДФС, але кабінет силою не захоплював, повідомила речниця відомства Наталія Непряхіна.

«Щоб зняти всі запитання – відповідаємо. Так, Роман Насіров був сьогодні в ДФС. Ні, силою кабінет не захоплював. Керівником ДФС є Олександр Власов, призначений на посаду Кабміном 5 вересня 2018 року», – написала Непряхіна на своїй сторінці у Facebook.

Речниця наголосила, що, попри рішення Окружного адміністративного суду Києва, який 11 грудня поновив Насірова, відповідного розпорядження Кабміну не було, а саме розпорядженням уряду призначаються на посаду і звільняються керівники центральних органів виконавчої влади.

«У разі прийняття рішення урядом про поновлення Романа Насірова на посаді керівника ДФС, фіскальна служба повинна видати наказ про оголошення розпорядження Кабміну стосовно поновлення Насірова на зазначеній посаді. Таким чином, видання наказу про виконання рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 11 грудня 2018 р, підписаного самим Романом Насіровим, є неправомірним», – наголосила Непряхіна.

31 січня Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови ДФС.

15 лютого Насіров попросив Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді голови Державної фіскальної служби.

11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Представник уряду в парламенті Вадим Денисенко заявив, що Кабінет міністрів подасть апеляцію на рішення суду.

За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.