10 «друзів» Насірова. Кого із чиновників суд поновив на посаді 2018 року

Після гучних обвинувачень чиновники повертаються у свої крісла за допомоги судів. Це – не тільки про поновлення на посаді голови ДФС Романа Насірова, чи голови ДСНС Сергія Бочковського. Протягом лише 2018 року суди різних рівнів скасували десятки рішень про звільнення державних службовців. Радіо Свобода нагадає, крім ситуації з Насіровим, ще 10 резонансних випадків.

Роман Насіров – Державна фіскальна служба

​​Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

У березні 2017 року суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО.

За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Валерій Чорнобук – Апеляційний суд Дніпропетровської області

​Верховний суд України виніс рішення про скасування постанови Верховної Ради України про звільнення Валерія Чорнобука з посади судді Апеляційного суду Дніпропетровської області.

Чорнобук був головою Апеляційного суду Криму. Після переїзду на материкову частину України він працював суддею в Апеляційному суді в Дніпропетровській області.

Валерія Чорнобука, підозрюваного у державній зраді, затримали у листопаді цього року. Нині він перебуває під арештом. За версією слідства, під час операції Росії з анексії півострова, Чорнобук співпрацював з окупаційною владою.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що Чорнобук здійснював підривну діяльність, зокрема допомагав перейти кримським судам на здійснення правосуддя на підставі законодавства Росії.

Сергій Бочковський – Держслужба з надзвичайних ситуацій

Окружний адміністративний суд Києва скасував розпорядження Кабінету міністрів про звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У березні 2015 року його затримували на засіданні Кабінету міністрів, яке транслювалося у прямому ефірі.

Печерський райсуд Києва заарештував Бочковського через підозру у зловживанні і причетності до корупційних схем у ДСНС. На початку квітня того ж року він вийшов під заставу у 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Василь Стоєцький – Держслужба з надзвичайних ситуацій

​Окружний адміністративний суд Києва відновив на посаді колишнього заступника голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Василя Стоєцького.

Суд частково задовольнив позов Стоєцького й визнав протиправним розпорядження Кабінету міністрів від 25 березня 2015 року про звільнення його із займаної посади.

Василь Стоєцький був затриманий на засіданні Кабінету міністрів через підозри в корупції разом із головою ДСНС Сергієм Бочковським.

Денис Антонюк – Державіаслужба

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді керівника Державної авіаційної служби України Дениса Антонюка.

У вересні 2015 року Кабмін звільнив Антонюка з посади голови ДАСУ після службової перевірки, ініційованої тодішнім очільником Одеської області Міхеїлом Саакашвілі.

Через рік детективи Національного антикорупційного бюро завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо зловживання владою або службовим становищем. За даними слідства, дії Антонюка призвели до збитків авіакомпанії ТОВ «Українсько-середземноморські авіалінії» у розмірі понад 750 тисяч гривень.

Наталія Неганова – Подільський райсуд Києва

Велика палата Верховного суду України поновила на посаді суддю Подільського районного суду Києва Наталію Неганову.

Її 13 лютого цього року відправила у відставку Вища рада правосуддя. Рішення аргументувалося тим, що вона вчинила «істотний дисциплінарний проступок (пункт 3 частини 6 статті 126 Конституції України)». Тут йдеться про арешти активістів Євромайдану в період з листопада 2013 року по лютий 2014 року.

Руслан Резнік – міська прокуратура Умані

​Рішенням Київського апеляційного адміністративного суду на посаді поновлено заступника прокурора Умані Руслана Резніка.

Його звільнили у 2017 році через внесення недостовірних відомостей в електронні декларації.

Тоді стало відомо, протягом року Резнік заробив 1 мільйон 33 тисячі гривень. Тоді як прокурорська зарплата клала лише 166 тисяч 700 гривень.

Олександр Кузьменко – районна прокуратура Одеси

Одеський апеляційний адміністративний суд поновив Олександра Кузьменка на посаді прокурора Приморського району Одеси. Також судді зняли для нього заборону протягом 10 років займати посади в державному секторі.

Кузьменка звільнили у березні 2015-го відповідно до закону «Про очищення влади».

В Одеському апеляційному адміністративному суді справу розглядала колегія суддів, яка вирішила поновити екс-прокурора на посаді через «неконституційність» закону про люстрацію. Тим часом Конституційний суд України своїх висновків щодо закону не оприлюднював.

Іван Груник – «Львівська залізниця»

Галицький районний суд Львова визнав незаконним звільнення Івана Груника з роботи директора «Львівської залізниці» – регіональної філії ПАТ «Укрзалізниця».

9 січня 2018 року його звільнили з посади через порушення фінансової та платіжної дисципліни, втрату і неефективне використання коштів і майна, неналежне ведення бухгалтерського обліку та викривлення даних фінансової звітності «Львівської залізниці».

Кримінальне провадження від 14 березня 2017 року розслідує сприяння очільника «Львівської залізниці» закупівлі товарів за завищеними цінами і з перебільшенням в кількості, що призвело до збитків у особливо великих розмірах. Згідно з ухвалою Печерського райсуду Києва, державі завдано збитків на суму 284 мільйони 300 тисяч гривень. Розслідування у цьому кримінальному провадженні ще триває.

Сергій Головін – «Чорноморнафтогаз»

Личаківський районний суд Львова скасував рішення загальних зборів про звільнення Сергія Головіна з посади голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз».

Згідно з рішенням суду, НАК «Нафтогаз України», в управлінні якої перебувають 100% акцій «Чорноморнафтогазу», не отримала від Кабінету міністрів України необхідного розпорядження щодо голосування про звільнення.

У серпні 2018 року стало відомо про проведення детективами НАБУ досудового розслідування за фактом можливого заподіяння Сергієм Головіним збитків «Чорноморнафтогазу» в розмірі 12 мільйонів гривень.

Ростислав Білик – Чернівецький національний університет

Першотравневий районний суд Чернівців поновив депутата Чернівецької міської ради Ростислава Білика на посаді доцента економічного факультету Чернівецького національного університету.

У жовтні 2016 року Вчена рада ЧНУ категорично засудила дії Білика, якого підозрюють у підкупі виборців у студмістечку. Пізніше його відсторонили від роботи в університеті.

Під час місцевих виборів у Чернівцях у жовтні 2015 року спостерігачі зафіксували масовий підкуп студентів, які голосували за кандидата від партії «Рідне місто» Ростислава Білика. Пізніше правоохоронні органи висунули Білику відповідну підозру.

У квітні 2017 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що «справа із підкупом виборців фактично під загрозою, оскільки двоє свідків змінили свої покази».

Поновлені судами на своїх посадах чиновиники заперечують висунуті їм обвинувачення.