Верховний суд поновив на посаді підозрюваного в державній зраді суддю Чорнобука

Верховний суд України поновив на посаді суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області Валерія Чорнобука, який перебуває під арештом за підозрою в держзраді, йдеться в реєстрі судових рішень. Постанова датована 28 листопадам.

Колегія суддів вирішила повністю задовольнити вимоги Чорнобука й скасувала постанову Вищого адміністративного суду від 16 листопада 2017 року, якою заява судді була відхилена.

Згідно з рішенням, у листопаді 2016 року Чорнобук звернувся з позовом до Верховної Ради, у якому просив визнати незаконною та скасувати постанову про його звільнення, ухвалену за два місяці до цього – у вересні.

Він пояснює, що парламент не повідомив у встановлений строк про розгляд цього питання, «чим фактично позбавив його права взяти участь в обговоренні та надати обґрунтовані пояснення з приводу обставин», які слугували підставою для звільнення його з посади судді. Окрім того, Чорнобук наголосив, що за постанову віддали голоси 23 народні депутати, яких не було на пленарному засіданні.

Суддю затримали 3 листопада у Києві. 5 листопада суд заарештував його на два місяці.

Чорнобук був головою Апеляційного суду Криму. Після переїзду на материкову частину України він працював суддею в Апеляційному суді в Дніпропетровській області.

Співробітники Прокуратури Автономної Республіки Крим та Служби безпеки України 11 липня провели обшуки в приміщеннях, в яких жив Чорнобук. Тоді ж йому повідомили про підозру у вчиненні державної зради.

За словами генерального прокурора України Юрія Луценко, Чорнобук займався підривною діяльністю, надаючи допомогу іноземній державі і її представникам у переході судів Криму на здійснення правосуддя на підставі законодавства Росії, що призвело до забезпечення функціонування російських судових органів, анексії Криму.