Суд заарештував екс-голову Апеляційного суду Криму

​Затриманого у Києві колишнього голову Апеляційного суду Автономної республіки Крим Валерія Чорнобука, якого підозрюють у державній зраді, заарештували на два місяці. Про це повідомив спікер Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

«Голосіївський районний суд міста Києва 5 листопада 2018 року о 9:00 розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому голові Апеляційного суду АР Крим Чорнобук. За результатами розгляду клопотання, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою ", – зазначив Лисенко.

Чорнобука затримали 3 листопада у Києві.

Після переїзду на материкову частину України Чорнобук працював суддею в Апеляційному суді в Дніпропетровській області.

Верховна Рада у вересні 2016 року звільнила за порушення присяги 29 суддів, в тому числі Чорнобука. Пізніше Вищий апеляційний суд України відмовив йому в оскарженні цієї постанови Верховної Ради.

Співробітники Прокуратури Автономної Республіки Крим та Служби безпеки України 11 липня провели обшуки в приміщеннях, в яких жив Чорнобук. Тоді ж йому повідомили про підозру у вчиненні державної зради.

За словами генерального прокурора України Юрія Луценко, Чорнобук займався підривною діяльністю, надаючи допомогу іноземній державі і її представникам у переході судів Криму на здійснення правосуддя на підставі законодавства Росії, що призвело до забезпечення функціонування російських судових органів, анексії Криму.