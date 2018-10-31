СБУ заявляє про вербування спецслужбами Росії родичів українських військових

Служба безпеки України повідомила 31 жовтня, що співробітники військової контррозвідки СБУ викрили неодноразові факти вербування представниками ФСБ Росії та підтримуваними Москвою бойовиками на Донбасі близьких родичів українських військовослужбовців.

«Оперативники спецслужби встановили, що дружини трьох офіцерів Збройних сил України були завербовані під час перебування у своїх батьків у Росії та на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. На жінок здійснювався психологічний тиск, їм погрожували забороною в’їзду-виїзду, в’язницею, утисками батьків, унаслідок чого вони надали письмові згоди на конфіденційне співробітництво з обранням псевдонімів», – ідеться в повідомленні.

«Співробітники російських спецслужб та їх підконтрольних підрозділів-маріонеток також намагалися отримати від жінок інформацію про військові звання, посади, місця перебування та службові обов’язки їхніх чоловіків, а також даних про військові підрозділи, де вони проходять службу, їх задіяння в операції Об’єднаних сил», – вказують в СБУ.

В українській спецслужбі заявляють, що її оперативники запобігли втягуванню громадянок України в протиправну діяльність.

Служба безпеки України нагадує, що за вчинення злочинів за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Разом з тим, згідно з положеннями частини другої статті 111 Кримінального кодексу України – звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.