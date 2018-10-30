Державна зрада луганських екс-чиновників: ГПУ завершила досудове розслідування

Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою народного депутата України VII скликання Сергія Горохова, голови Луганської обласної ради Валерія Голенка, його першого заступника Єгена Харіна, Луганського міського голови Сергія Кравченка та його першого заступника Маноліса Пілавова. Цим особам інкримінують злочини, передбачені ч. 3 ст.110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 111 (Державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 5 ст. 27, ст. 341 (Захоплення державних або громадських будівель чи споруд) Кримінального кодексу України.

«Вказані особи підозрюються у вчиненні у 2014 році на території Луганської області спільно з головою депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України VII скликання Олександром Єфремовим ряду кримінальних правопорушень, зокрема:

1) вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України);

2) державній зраді - тобто діяння, умисно вчиненого громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, а саме: наданні іноземній організації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України (ч. 1 ст. 111 КК України);

3) організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» (ч. 1 ст. 258-3 КК України);

4) пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади – Управління Служби безпеки України в Луганській області, з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України)», – повідомила речниця генерального прокурора України Лариса Сарган.

29 жовтня стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення. Після завершення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт у зазначеному кримінальному провадженні буде скеровано до суду, вказала речниця.

Кримінальне провадження щодо Олександра Єфремова розглядає Старобільський районний суд Луганської області, до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.