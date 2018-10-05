Суд залишив Єфремова під вартою до 3 грудня

Старобільський районний суд Луганської області 5 жовтня продовжив арешт екс-депутата від «Партії регіонів» Олександра Єфремова ще на два місяці.

Згідно з рішенням суду, Єфремов залишиться під вартою до 3 грудня.

Наступне засідання у справі колишнього народного депутата відбудеться 16 жовтня.

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Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 13 січня 2017 року Єфремова з Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.

4 січня 2017 року Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно Єфремова. Йому інкримінують організацію захоплення будівлі Луганської ОДА; пособництво в захопленні Управління СБУ в Луганській області; вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; організаційне сприяння створенню й діяльності угруповання «ЛНР»; державну зраду.