Суд планує допитати Мосійчука в справі Єфремова

Старобільский районний суд Луганської області планує допитати 19 квітня народного депутата, члена фракції «Радикальна партія Олега Ляшка» Ігоря Мосійчука в справі екс-лідера парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

18 квітня суд допитав народного депутата Олега Ляшка. Він заявив, що колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко та голова Верховної Ради Андрій Парубій не погодилися штурмувати будівлю СБУ в Луганську, яку бойовики захопили у квітні 2014 року. Ляшко додав, що «якби Єфремов не підігрував сепаратистам, Луганськ був би українським».

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 13 січня 2017 року Єфремова з Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.

4 січня 2017 року Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно Єфремова. Йому інкримінують організацію захоплення будівлі Луганської ОДА; пособництво в захопленні Управління СБУ в Луганській області; вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; організаційне сприяння створенню й діяльності угруповання «ЛНР»; державну зраду.