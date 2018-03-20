Судді, які розглядають справу Єфремова, заявляють про погрози

Судді Старобільського районного суду Луганської області Олександр Пелих і Ігор Кудрявцев, які, серед інших, розглядають справу екс-депутата Олександра Єфремова, заявили про втручання в їхню діяльність.

Як повідомляє портал Судової влади, судді через це звернулися до правоохоронців.

За повідомленням, 7 березня 2018 року на сайті «Живой Старобельск» невідомі в коментарях до новини оприлюднили образливі і погрозливі висловлювання щодо суддів – за ними «плаче шибениця», «щодо цих людей має бути суд».

«Такі висловлювання судді сприймають як погрозу розправою та пов’язують з розглядом ними у складі колегії суддів кримінального провадження, оскільки раніше на згаданому сайті вже з’явились коментарі щодо вказаного кримінального провадження», – йдеться у повідомленні.

Портал Судова влада не уточнює про яке кримінальне провадження. Відомо, що Пелих і Кудрявцев входять до складу суддівської колегії, яка розглядає справу щодо колишнього народного депутата Олександра Єфремова.

Колишнього лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 13 січня 2017 року Єфремова із Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.

Генеральна прокуратура України 4 січня 2017 року направила до суду обвинувальний акт стосовно Єфремова. Його обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА; у пособництві в захопленні Управління СБУ в Луганській області; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню й діяльності угруповання «ЛНР»; державній зраді. Єфремов ці звинувачення відкидає.