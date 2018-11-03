У Києві затримали екс-голову Апеляційного суду Криму, підозрюваного у держзраді

У Києві затримали колишнього голову Апеляційного суду Автономної республіки Крим Валерія Чорнобука. Про це повідомила речник генпрокурора України Лариса Сарган.

«Слідчими прокуратури АРК та СБУ 03.11.18 близько 10:00 на підставі ухвали слідчого судді затримано колишнього голову Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука, який перебував у розшуку за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 111 КК України. (державна зрада)», – розповіла Сарган.

Вона зазначила, що затриманого доставлять до слідчого судді, щоб обрати запобіжний захід.

Після переїзду на материкову частину України Чорнобук працював суддею в Апеляційному суді в Дніпропетровській області.

Верховна Рада у вересні 2016 року звільнила за порушення присяги 29 суддів, в тому числі Чорнобука. Пізніше Вищий апеляційний суд України відмовив йому в оскарженні цієї постанови Верховної Ради.

Співробітники Прокуратури Автономної Республіки Крим та Служби безпеки України 11 липня провели обшуки в приміщеннях, в яких жив Чорнобук. Тоді ж йому повідомили про підозру у вчиненні державної зради.

За словами генерального прокурора України Юрія Луценко, Чорнобук займався підривною діяльністю, надаючи допомогу іноземній державі і її представникам у переході судів Криму на здійснення правосуддя на підставі законодавства Росії, що призвело до забезпечення функціонування російських судових органів, анексії Криму.