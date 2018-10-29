Екс-перекладачеві Гройсмана, обвинуваченому в державній зраді, продовжили арешт

Голосіївський районний суд Києва 29 жовтня продовжив арешт колишньому перекладачеві прем’єр-міністра України Станіславу Єжову. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Термін тримання під вартою було продовжено на два місяці – до 27 грудня. Про це клопотав представник військової прокуратури Ігор Кринін. Він обґрунтував необхідність арешту тим, що обвинувачений може втекти, сховатися від слідства або вплинути на свідків.

Адвокат екс-чиновника Валентин Рибін наполягав на іншому запобіжному заході – цілодобовому домашньому арешті. Він заявив, що, на його думку, прокурор не надав суду докази того, що його підзахисний передавав секретну інформацію російським спецслужбам, і в його діях не було складу злочину.

Адвокат додав, що клопотання прокурора необґрунтоване, оскількі всі докази по справі зібрані, і тому обвинувачений не може вплинути на хід слідства. На думку захисника, його клієнт не може вплинути на свідків, тому що їхні свідчення не підтверджують провину перекладача в держзраді. На цьому ж наполягав і сам Єжов, який просив суддів відпустити його під домашній арешт.

​СБУ затримала особистого перекладача прем'єр-міністра України Станіслава Єжова 20 грудня 2017 року. Відтоді він перебуває під арештом. Проти Єжова відкрито провадження за статтею 111 Кримінального кодексу – державна зрада. За версією слідства, чиновник був завербований російськими спецслужбами під час поїздки до Санкт-Петербургу в червні 2017 року.

Натомість у Кремлі сказали, що «не мають жодної інформації» в зв’язку цим затриманням.

У серпні справу Єжова почав розглядати Голосіївський районний суд Києва. Під час судового процесу прокурор звинуватив екс-чиновника в тому, що він пересилав російській розвідці інформацію про закордонні поїздки та перемовини прем'єра України та інші дані про роботу голови уряду.

Сам перекладач не визнає провини та заявляє, що справа проти нього політично мотивована. Він підтверджує, що надсилав інформацію про діяльність прем'єр-міністра по електронній пошті, яка вказана в обвинувальному акті, але каже, що вона не належить представникам російських спецслужб.